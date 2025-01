Melhor Escolha revela os provedores de internet mais rápidos

O site Melhor Escolha, que apresenta análises de internet no Brasil, anunciou os vencedores do Prêmio Melhor Escolha 2025, que reconhece os provedores de internet banda larga fixa e móvel com melhor desempenho ao longo de 2024.

A Vivo foi eleita a operadora com a internet mais rápida do Brasil, com velocidade média de 153 Mega, seguida pela Oi (144 Mega) e TIM (131 Mega). No âmbito estadual, o Mato Grosso registrou a maior velocidade do país, com 189 Mega (Amigo Internet), seguido pelo Distrito Federal (178 Mega, Claro) e Tocantins (177 Mega, Vivo). Na outra ponta, Roraima apresentou a menor média nacional, com 93 Mega, enquanto o Amapá ficou em penúltimo, com 95 Mega (ambos atendidos pela Oi).

Destaques da premiação

O selo do Prêmio Melhor Escolha reconhece os melhores provedores nacionais e estaduais com base em dados técnicos.

Os principais vencedores deste ano incluem:

Melhor Internet Banda Larga Nacional: Vivo – 153 Mega

Top 3 do Ranking Melhores por Estado (a lista completa está disponível no site):

- Mato Grosso: 189 Mega

- Distrito Federal: 178 Mega

- Tocantins: 177 Mega

Segundo Hadassa Rodrigues, gerente de Marketing do Melhor Escolha, “a qualidade da internet é essencial para o trabalho remoto, a educação online e o entretenimento via streaming. Este prêmio reconhece o compromisso dos provedores com a evolução das necessidades dos consumidores e o desenvolvimento do mercado de telecomunicações no Brasil”.

Avanços na internet brasileira

O ranking mostra avanços significativos na conectividade brasileira. De 2023 a 2025, a velocidade média nacional subiu 55%, indo de 79 e alcançando 123 Mega. Porém, desafios regionais permanecem. “Estados como Roraima e Amapá ainda enfrentam desigualdades significativas em conectividade, reforçando a importância de investimentos contínuos para garantir uma internet mais rápida e acessível em todo o Brasil”, analisa Hadassa.

“Outro ponto importante é a força crescente das operadoras regionais em suas regiões de atuação. A Vivo recebeu o Prêmio de Melhor Internet Banda Larga do Brasil. Ao mesmo tempo, provedoras como a Desktop ganharam, pelo segundo ano consecutivo, como a mais rápida em São Paulo; a Giga Mais Fibra é líder no Espírito Santo; e a Amigo Internet oferece a internet mais rápida no Mato Grosso. Isso mostra como os serviços locais estão entregando alta velocidade de internet”, complementa a executiva.

Metodologia

A análise considerou dados oficiais da Anatel e uma base mínima de testes por operadora. Para o Ranking Nacional, foi exigida presença significativa em todas as regiões do Brasil. Já para os rankings estaduais e municipais, as operadoras precisaram ter, no mínimo, 1,5% de participação no mercado e nos testes realizados no período avaliado.

Website: https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/melhor-internet/