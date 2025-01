Cibersegurança ajuda a evitar vendas de ingressos falsos

Com o crescimento do comércio eletrônico e a popularização das compras on-line, o mercado secundário de ingressos tem ganhado força nos últimos anos. No entanto, notícias recentes sobre fraudes na venda de ingressos para grandes eventos, como a turnê da cantora Taylor Swift e a edição de 40 anos do Rock in Rio têm preocupado os consumidores.



Para evitar fraudes, plataformas estão investindo em soluções para verificar a autenticidade dos bilhetes de forma mais rigorosa. Segundo Ângelo Bimbato Ramos, CEO da Buyticket Brasil, a informalidade na revenda de ingressos possibilita o anonimato de ambas as partes, fazendo com que a transação seja passível de fraude.



“Investimos em soluções de cibersegurança para inibir o anonimato nas operações entre as duas partes, fazendo com que essa transação ocorra de maneira mais segura. Em pouco mais de um ano de operação, nossa plataforma conta com mais de 40 mil usuários e já intermediou a venda de mais de 10 mil ingressos”, ressalta o CEO.



A combinação de regulamentação formal do mercado secundário de ingressos e a implementação de soluções em cibersegurança contribuem para a criação de um ambiente no qual as fraudes podem ser significativamente reduzidas. “Estabelecer normas para este mercado é muito importante. Além disso, a segurança e a capacidade de garantir que os ingressos são genuínos são fundamentais para fortalecer a confiança no comércio eletrônico”, avalia Ramos.



Com isso, consumidores podem confiar que os ingressos adquiridos são autênticos e as transações mais seguras. Com o aumento da transparência, já que todas as etapas da revenda são monitoradas e verificáveis, a identificação e punição de atividades fraudulentas é facilitada.



Quanto aos casos de fraudes repercutidos na mídia, o especialista da BuyTickt afirma que a maior proteção para os usuários é sempre efetuar a compra em sites oficiais dos eventos. “Principalmente agora, com a popularização da inteligência artificial e a facilidade em criar ferramentas parecidas com as oficiais, o recomendável é sempre buscar locais confiáveis e se certificar de que o site é original”.



“A compra e venda de ingressos movimenta bilhões de reais por ano, mas muito dinheiro acaba sendo desviado em golpes. Por isso, é muito importante escolher a plataforma em que a transação será feita, além de se certificar que a compra esteja acontecendo em um lugar seguro”, completa Ramos.



Para saber mais, basta acessar: https://buyticketbrasil.com/