Volta às aulas 2025: período fortalece mercado de gráficas

Passado o período de festas de fim de ano, o comércio se prepara para a volta às aulas, um evento significativo para o setor. As gráficas, que produzem itens essenciais para os estudantes, estão implementando campanhas antecipadas para impulsionar as vendas.

Entretanto, o aumento previsto nos preços dos materiais escolares em 2025 pode representar um desafio.

A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), estima uma variação de 5% e 9% nos preços dos itens escolares. Um levantamento do Procon, realizado em dezembro, revelou uma variação de até 269% no valor de uma régua de 30 centímetros nas papelarias de São Paulo.

“Estamos entusiasmados com a primeira grande campanha de peso do ano e, mesmo com a previsão de alta, esperançosos com as vendas de materiais que fazem a diferença no dia a dia das jovens, crianças e adultos”, comenta Victor Nakamura, coordenador de marketing da gráfica online FuturaIM.

Os produtos mais procurados nesta época incluem lápis, cadernos e canetas, conforme pesquisa do Procon do Estado do Rio de Janeiro.

Além disso, o e-commerce brasileiro alcançou um faturamento de R$ 204,3 bilhões em 2024, evidenciando a importância das vendas online para facilitar o acesso das famílias aos produtos.

As famílias, por sua vez, se preparam para parcelar as despesas do ano letivo, como informa o levantamento do Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro, devido ao alto custo dos materiais.

Diante desse cenário, o comércio, composto pelas papelarias e gráficas, deve escolher alternativas para driblar esse sentimento e lucrar com as adversidades.

“A personalização é uma possibilidade atrativa que atende uma demanda do público, na busca por produtos modernos e inovadores que tenham a ver com a cara do consumidor”, pontua Nakamura.

Um dos exemplos de personalização mencionados por Nakamura é o da nostalgia, percebida em cadernos e agendas com desenhos clássicos que marcaram pais e filhos. O fator é levantado pelo Canva, uma das principais plataformas voltadas para o design, área intimamente ligada com o setor gráfico.

“A necessidade de ter um kit escolar completo faz com que possamos ajudar a criar uma experiência rica para as famílias nesse início ano”, finaliza Nakamura.

