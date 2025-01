Brasil e China criam cooperação para o setor de audiovisual

Os laços entre o Brasil e a China ganharam novos contornos no último semestre de 2024, durante visita oficial do secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), Márcio Tavares, à China. A missão ocorre no contexto das celebrações dos 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países, conforme publicado pela Agência Gov.

Em encontro com o vice-chefe Executivo da China Film Administration, Mao Yu, Tavares discutiu a importância de fortalecer a parceria entre os órgãos de audiovisual dos dois países, destacando o potencial da colaboração para o intercâmbio cultural e econômico das nações envolvidas.

"Essa é uma parceria promissora no setor audiovisual, que demonstra o potencial para o intercâmbio cultural e econômico entre Brasil e China, fortalecendo os laços entre os dois países", afirmou Márcio Tavares.

De acordo com Mao Yu, a cooperação deverá se expandir com base em três pilares principais: a implementação de acordos de coprodução, o aumento da participação de cineastas e distribuidores brasileiros e chineses em festivais e mercados de cinema, além do estreitamento de laços entre festivais de cinema dos dois países.

O secretário-executivo do MinC aproveitou a reunião para apresentar números recentes do mercado audiovisual brasileiro. Em 2023, o Brasil lançou 728 filmes, dos quais 273 foram produções nacionais. O país conta com 3.500 salas de cinema, com um crescimento médio de 5% ao ano, e arrecadou US$ 440 milhões em bilheteiras no ano passado. Este crescimento, segundo Tavares, representa uma oportunidade para o fortalecimento de parcerias com a China.

Mao Yu, por sua vez, destacou o expressivo avanço do setor audiovisual chinês nos últimos 20 anos. O número de salas de cinema no país saltou de mil para 14 mil, um reflexo das reformas adotadas no setor a partir de 2017, com a implementação da Lei de Reforma e Abertura do audiovisual. Segundo ele, o setor se tornou uma "força do desenvolvimento nacional", com ênfase na produção de conteúdos voltados para temas nacionais, mas com uma crescente abertura ao mercado internacional.

Canal Hi+ chega ao Brasil após acordo de cooperação

A recente chegada do canal de séries chinesas "Hi+" ao Brasil, marca um passo relevante na expansão das relações acordadas entre ambos os países. Lançado em novembro de 2024, em parceria entre o Box Brazil Media Group e a China International Television Corporation, o canal da CB Midia, que já está disponível na América Latina, oferece uma programação diversa, com títulos populares como "Três Corpos", "Nirvana in Fire" e "A Princesa Rebelde".

Em 2021, o Box Brazil Media já havia iniciado sua colaboração com a China, lançando a série "Tribos e Impérios: Tempestade da Profecia", que gerou grande repercussão entre o público brasileiro.

Além disso, a CB Midia, em parceria com a China International Television Corporation, criou em 2022 a "China Zone", uma plataforma de streaming que oferece mais de 1.000 episódios de séries, documentários e programas de entretenimento, todos com legendas em português, para toda a América Latina e Portugal.

O fortalecimento da colaboração audiovisual entre os dois países promete não só expandir o acesso de conteúdos chineses ao público brasileiro, como também criar novas oportunidades para produções conjuntas, unindo elementos das culturas brasileira e chinesa.

Com o aprofundamento dessas parcerias, Brasil e China reforçam os laços culturais e econômicos, alicerçados em um setor audiovisual em franca expansão.

