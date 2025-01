Colheita da uva inspira enoexperiências em vinícola gaúcha

A Serra gaúcha é destino turístico em qualquer época do ano, mas quem a escolhe para visitar no verão tem a oportunidade de aprofundar o contato com uma das mais identificadas culturas da região. Até meados de março, os vinhedos perfumam o interior com aroma de uva, evidenciando a época da colheita do fruto, conhecida como vindima.

Essa será a primeira experiência sensorial que o visitante terá, mas há muitas outras para quem visita estabelecimentos como a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que deve receber, ao final da safra, cerca de 28 milhões de quilos de uva. Uma das principais fabricantes de espumantes do país, a vinícola dispõe de estrutura completa para os visitantes em Garibaldi, berço nacional da borbulhante bebida.

O Complexo Enoturístico passou por uma ampla reforma, cuja reinauguração em 2023 apresentou novos roteiros, espaços requalificados e uma ampla loja de vinhos, tendo a sofisticação e o resgate da história da cooperativa como mote.

O lugar concentra estímulos a novas sensações a partir das renovadas experiências oferecidas. A mais recente delas é o roteiro “Uma História para Degustar”. Inspirado nas quatro estações do ano, o passeio apresenta como elas influenciam o desenvolvimento das videiras, além de reservar um tempo para destacar a história da vinícola. O roteiro, disponível todos os dias, inclui degustação de vinhos, espumantes e suco e ocorre numa das quatro salas temáticas do passeio – Primavera, Verão, Outono e Inverno – devidamente decoradas. Além disso, em um minimuseu o visitante tem contato com diferentes utensílios utilizados pela vitivinicultura no passado e com a exibição de um vídeo institucional, embalado por luzes dançantes projetadas no piso. Os horários para visitação, a R$ 40,00 (por pessoa), são das 9h às 16h, de segunda a sábado, e das 10h às 15h, nos domingos e feriados.

Outra opção, revitalizada há poucos meses, é o “Taça & Trufa”. O pioneiro roteiro que combina a harmonização de cinco vinhos e espumantes com diferentes sabores de trufas artesanais ganhou a adesão de novas bebidas, entre elas recentes novidades como o espumante Garibaldi Viognier e o vinho Garibaldi VG Marselan. A experiência, além da explosão de sabores, oferece outras sensações já que ocorre guiada por um especialista dentro de uma antiga pipa de madeira. Crianças podem ser incluídas no passeio com a oferta de um roteiro particular, apenas com bebidas sem álcool. O Taça & Trufa dura aproximadamente uma hora e meia e está disponível em três horários de segunda a sábado (10h30, 13h30 e 15h30) e em dois nos domingos e feriados (10h30 e 13h30). Para realizar o roteiro, é necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 9.9196.5577. O valor é de R$ 95,00 para adultos e de R$ 47,00 para crianças.

Também realizado dentro de uma pipa, outra possibilidade para explorar as sensações é o “Desperte seus Sentidos”. Essa opção se destaca por convidar o visitante a vendar os olhos e analisar sensorialmente alguns dos produtos premium da casa. Com duração de 90 minutos, o roteiro inclui a degustação de três vinhos ícones, um espumante Extra Brut e um espumante Garibaldi, podendo ser realizado todos os dias, mediante agendamento, às 10h ou às 14h (R$ 140,00 por pessoa).

Mais nova opção a ingressar na casa, o “Taça & Prosa” é um convite para desvendar o mundo dos espumantes por meio de uma harmonização comentada, saboreando delícias ao gosto dos rótulos da marca. A proposta sugere a combinação de cinco diferentes tipos de espumantes com quitutes pensados, pela sommelière da casa, para ampliar as percepções do degustador. A experiência dura cerca de uma hora e ocorre mediante agendamento. Para uma melhor experiência para qualquer uma das ofertas, o atendimento pode ser feito pelo WhatsApp (54) 9.9196.5577.

Quem visita a vinícola também precisa reservar um tempo para conhecer a loja de vinhos. Com elementos estruturantes como vigas e paredes à vista, a loja reúne o portfólio dos mais de 80 produtos envasados pela cooperativa, muitos deles ostentando medalhas internacionais recebidas nos mais diferentes concursos do mundo. Mais informações sobre o enoturismo podem ser encontradas em @garibaldienoturismo.

Website: https://www.vinicolagaribaldi.com.br/