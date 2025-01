A contribuição essencial do setor de Viagens e Turismo para moldar o cenário global foi destacada no encontro anual do Fórum Econômico Mundial (WEF), que acontece em Davos esta semana, com sua Excelência Ahmed A. Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, pedindo aos líderes mundiais que forneçam ao setor o foco e as soluções colaborativas que ele merece.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250124795634/pt/

Saudi Minister of Tourism, His Excellency Ahmed A. Al-Khateeb put travel and tourism on the global agenda at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland, this week. (Photo: AETOSWire)

A Arábia Saudita recebeu cerca de 30 milhões de visitantes internacionais em 2024 e contribuiu com quase 5% para o PIB do Reino. Em sessões dedicadas do WEF sobre viagens e turismo, Sua Excelência, que participou do fórum em Davos como parte da delegação oficial da Arábia Saudita para o WEF, destacou as taxas de crescimento sem precedentes do Reino. Ele enfatizou o papel fundamental que o turismo tem em construir economias diversificadas e resilientes, enfatizando que quando a Visão 2030 da Arábia Saudita desbloqueou o setor de viagens e turismo, o Reino começou a construir uma experiência turística holística baseada na colaboração internacional, nas melhores práticas e no desenvolvimento sustentável.

Ao final do encontro anual do Fórum Econômico Mundial, Sua Excelência observou um notável ressurgimento do turismo, com a indústria sendo totalmente recuperada aos níveis pré-pandêmicos, com 1,4 bilhão de chegadas internacionais em 2024.

“O mundo conta conosco para a construção de um ecossistema turístico vibrante que atenda às necessidades de crescimento, ao mesmo tempo que protege o nosso planeta e a nossa qualidade de vida. O turismo é mais do que uma indústria, é uma força transformadora. Precisamos promover a ação coletiva para equilibrar o crescimento econômico no setor com responsabilidade social e ambiental e garantir a resiliência do setor”, disse Sua Excelência.

Durante todo o fórum, Sua Excelência liderou as discussões, atuando como a principal voz nos painéis oficiais do WEF, incluindo "Travel and Tourism’s Role in Building Trust” (O papel das viagens e do turismo na construção da confiança) e "The Way We Will Travel” (A forma como viajaremos), com foco na mobilização do crescimento diversificado do setor e no aprimoramento da colaboração global para impulsionar o setor de viagens e turismo a acompanhar a crescente demanda, assim como uma sessão de alto nível na Saudi House que explorou o tema “Scaling Sustainable Tourism: Connecting People and Places” (Escalonando o turismo sustentável: conectando pessoas e lugares).

Ele compartilhou o palco com líderes ilustres, incluindo o Primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, o Comissário Europeu para Transportes e Turismo, Apostolos Tzitzikostas, o CEO do Turismo da Suíça, Martin Nydegger, e a CEO da Trip.com, Jane Sun, que compartilharam o sentimento de Sua Excelência sobre a necessidade de uma maior colaboração global.

Em consonância com a visionária estratégia de turismo da Arábia Saudita, o Ministério lançou um novo guia de investimento, o "Hospitality Investor White Paper" (White Paper do investidor em hospitalidade) durante o encontro anual do WEF. Esta iniciativa apoia as metas ambiciosas da Visão 2030 cujo objetivo é atrair mais de SAR 40 bilhões (US$ 11 bilhões) em investimentos privados, contribuir com SAR 16 bilhões (US$ 4 bilhões) para o PIB e criar 1,6 milhão de empregos até 2030.

O Ministro Al-Khateeb também contribuiu com pontos de vista de especialistas para o documento informativo do Fórum Econômico Mundial "The Future of Travel and Tourism: Embracing Sustainable and Inclusive Growth” (O futuro das viagens e do turismo: abraçando o crescimento sustentável e inclusivo), que destaca a crescente demanda por viagens sustentáveis e a importância da colaboração intersetorial e a necessidade de garantir que as comunidades locais em todo o mundo se beneficiem do crescimento resultante.

À medida que o encontro anual do Fórum Econômico Mundial chega ao fim, a participação do Ministro Al-Khateeb ressalta o papel transformador da Arábia Saudita na reformulação do cenário turístico global, reforçando a visão do Reino de se estabelecer como um importante centro em viagens sustentáveis.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250124795634/pt/

Contatos da mídia:

Najla AlKhalifa, assessor sênior de Comunicação do Ministério do Turismo, em MTDavos2025@apcoworldwide.com

Kelsey Glover em kglover@apcoworldwide.com ou +1 513 319 6103