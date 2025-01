CRM PipeRun confirma presença no ERP Summit em São Paulo

A PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras, vai participar do ERP Summit. O evento acontece entre os dias 24 e 25 de março, no Expo Center Norte, Pavilhão Azul, em São Paulo. Considerado a cidade de software brasileiro, o espaço reúne os maiores players do setor de tecnologia do país para falar das novidades, expor novos produtos e serviços e falar diretamente com seus consumidores.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, a expectativa para o evento é grande. “Vamos apresentar novas tecnologias, que visam integração do CRM com outros sistemas que atendam empresas do setor de serviços, facilitando ainda mais a parceria com o setor de tecnologia de empresas brasileiras”, explicou.

A PipeRun iniciou 2025 com diversas novidades. Na primeira quinzena de janeiro, a empresa apresentou sua aliança estratégica com a HorusBI, especialista em Business Intelligence. A parceria integrou, de forma nativa, a funcionalidade do BI ao CRM de Vendas PipeRun. “Com isso, os clientes da PipeRun passaram a ter acesso a licenças exclusivas do sistema de BI da HorusBI diretamente dentro do CRM de Vendas, ampliando as capacidades de análise de dados, personalização de campanhas e tomadas de decisões estratégicas sobre suas vendas”, afirmou Reichert.

Para o ERP Summit, a PipeRun vai levar sua mais nova versão do CRM, com os novos módulos de Landing Pages, Email Marketing e Automação de Vendas, soluções desenvolvidas durante o ano de 2024 e que agora fazem parte do dia a dia das empresas de serviços, clientes da PipeRun.

Além disso, novos lançamentos de Inteligência Artificial serão apresentados durante o ERP Summit. “São funcionalidades que atuam desde a criação de e-mail diretamente nas oportunidades de negócios, realizam as análises de ligações e conduções das vendas com inteligência artificial, até na geração de relatórios dentro do BI, onde os usuários podem apenas solicitar a visão dos dados que desejam e a IA apresenta os resultados automaticamente, sem a necessidade uma linha nova de código no sistema”, antecipa o CRO da PipeRun.

Reichert acrescenta que a PipeRun participa há alguns anos do ERP Summit, como visitante e expositor. “Mas neste ano, temos alguns pontos especiais para nossa participação, pois além de levar muitos lançamentos de produtos, estaremos juntos de várias empresas de tecnologia que se tornaram nossas parceiras, revendedoras e também as integradoras de nossos sistemas, nossa participação será na nova área exclusiva para o segmento de CRM, uma inovação para a cidade do software”, disse.

Para Marcelo Sinhorini, CEO do Grupo Portal ERP, o ERP Summit 2025 representa uma excelente oportunidade para a PipeRun. “Estamos entusiasmados com a participação da PipeRun, que trará novas tecnologias de integração do CRM com outros sistemas, além de lançamentos em IA. São soluções de grande relevância para o mercado, que merecem destaque em nosso evento. Este ano, o ERP Summit cresceu e a nossa cidade do software terá uma área exclusiva para o segmento de CRM. Com esse novo espaço, reafirmamos a importância de empresas como a PipeRun e nosso compromisso em promover e divulgar soluções inovadoras para o público presente no evento. Nos vemos no Expo Center Norte, dias 24 e 25 de março!”





Sobre a PipeRun

PipeRun – A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

Website: https://crmpiperun.com