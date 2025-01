A Textron Aviation assegura a primeira venda internacional de aeronaves de treinamento militar avançado para a SkyAlyne e para a KF Aerospace

A Textron Aviation anunciou hoje a primeira venda internacional de sete de suas aeronaves militares de treinamento multimotor Beechcraft King Air 260. A SkyAlyne e a KF Aerospace selecionaram o King Air 260 em apoio ao programa Future Aircrew Training (FAcT) para treinar pilotos para a Força Aérea Real Canadense (RCAF). O programa FAcT foi concedidoàSkyAlyne, uma joint venture entre a CAE e a KF Aerospace. As entregas do King Air 260 para o programa FAcT devem começar no primeiro semestre de 2028.

Beechcraft King Air 260 in flight (Photo: Business Wire)

O Beechcraft King Air 260 foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

O versátil e confiável Beechcraft King Air 260 substituirá a frota de aeronaves Beechcraft King Air C-90B que orgulhosamente serviuàRCAF por décadas. A aeronave de treinamento King Air 260 será entregue em uma configuração totalmente compatível e pronta para missões FAcT da linha de produção King Air da Textron Aviation em Wichita, Kansas.

“Estamos honrados que o King Air 260 tenha sido escolhido, desta vez para atender às necessidades de treinamento em aeronaves multimotores da RCAF”, disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas para Missões Especiais da Textron Aviation. “O King Air 260 modernizará o treinamento em aeronaves multimotores, oferecendo uma plataforma de treinamento intermediária e avançada para pilotos da RCAF destinados a esquadrões operacionais nas funções de transporte pesado, patrulha marítima ou busca e salvamento. Após o pedido da Marinha dos EUA, isso consolida o King Air 260 como o treinador multimotor militar para muitas gerações de pilotos aspirantes”.

As capacidades específicas do FAcT incluem opções de fábrica para um cockpit compatível com óculos de visão noturna (NVG), TACAN (ar-ar), Ângulo de Ataque (AOA), rádio V/UHF, sistema de áudio digital, monitoramento de tendência do motor, manutenção baseada em condição avançada, assento de observação/salto, assentos de missão para passageiros e máscaras de oxigênio de cobertura total.

“A SkyAlyne está entusiasmada em incorporar o Beechcraft King Air 260 ao programa FAcT. Trata-se de uma aeronave de próxima geração construída sobre uma plataforma com um histórico comprovado de confiabilidade e desempenho”, comentou Kevin Lemke, executivo sênior da SkyAlyne. “Na SkyAlyne, estamos comprometidos em oferecer um programa de treinamento de nível mundialàRCAF e agradeço às equipes da Textron Aviation e da KF Aerospace pelo apoio”.

FAcT é um contrato de 25 anos entre o Governo do Canadá e a SkyAlyne, que compreende um programa abrangente de treinamento de pilotos e tripulação aérea, fornecendo aeronaves, simuladores, instrutores civis e sistemas de treinamento em sala de aula, como também outros serviços essenciais.

Possibilidades infinitas de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais querem soluções aéreas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa fornecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios exclusivos das operações de missões especiais. Com qualidade inigualável, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para ambulância aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR); transporte de utilitários, levantamento aéreo, inspeção de voo; treinamento e muitas outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc. capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais detalhes, visite www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios de aeronaves, defesa, industrial e financeiro para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat e Textron Systems.

Para mais detalhes, visite www.textron.com.

