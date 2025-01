Empresas usam inteligência artificial na cobrança de dívidas

Quatro em cada dez adultos estão negativados, totalizando 68,11 milhões de brasileiros inadimplentes e o total de pessoas inadimplentes no Brasil cresceu 2,28% na comparação anual. Os dados são de 2024 e estão presentes no Indicador de Endividamento elaborado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Do mesmo modo, o uso de Inteligência Artificial nas empresas tem crescido no mundo todo. Em 2024, 72% das empresas já utilizaram alguma estratégia de IA, sendo que em 2023 eram apenas 55% das empresas. Dados da pesquisa “The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value” feita pela McKinsey.

"No segmento de cobranças, o uso de IA não é nenhuma novidade, uma vez que grandes empresas de cobrança e instituições financeiras utilizam Inteligência Artificial para geração de scores, segmentação de carteiras e tomada de decisão de venda", explica Leonardo Assuane Duarte, especialista em tecnologia com mais de 20 anos de atuação na área.

"Em se tratando de comunicação por IA, grandes empresas já utilizam URAs (unidades remotas de atendimento) por comando de voz, que também são parte de uma estratégia baseada em Inteligência Artificial", avalia Leonardo.

Também, existem soluções de IA que usam o WhatsApp para negociação de dívidas. Dessa forma, o cliente conversa com o assistente virtual da empresa usando linguagem natural no WhatsApp e poderá realizar a consulta dos débitos e fechamento de acordos de forma simples e intuitiva, pontua Leonardo.

Boa parte das ferramentas de IA fazem parte apenas do universo das grandes corporações por conta do alto custo e da alta complexidade na implantação. No entanto, chatbots de IA em aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp são uma solução financeira viável para a grande maioria das empresas, incluindo micro e pequenos negócios, conclui Leonardo.

Leonardo Assuane Duarte é especialista em TI e atua na área há 20 anos (nos últimos dez ajudando empresas a reduzir sua inadimplência). Trabalha principalmente no desenvolvimento de softwares e gerência de times de tecnologia. Em 2019 fundou uma empresa que desenvolve um CRM de cobrança voltado para micro e pequenas empresas, bem como para profissionais liberais, oferecendo ferramentas para gestão de carteiras de cobrança.

Para saber mais sobre sistemas de cobrança com IA integrada, basta acessar: www.recuperador.com.br?

Website: https://www.recuperador.com.br