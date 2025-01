Digitalização amplia acesso ao resultado da perícia médica do INSS

A perícia médica realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um processo indispensável para a concessão de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Com a digitalização dos serviços, os trabalhadores podem consultar os resultados de forma ágil, eliminando a necessidade de deslocamento até as agências físicas.

O procedimento pode ser acessado por meio do aplicativo ou site Meu INSS, disponível para dispositivos Android e iOS. Para realizar a consulta, é necessário login com a conta gov.br. Além disso, a Central de Atendimento pelo telefone 135 permanece como alternativa para aqueles que enfrentam dificuldades com o acesso digital.

Após a realização da perícia, o resultado está disponível a partir das 21h do mesmo dia. Quando o pedido é deferido, significa que o benefício foi aprovado. Já no caso de indeferimento, o segurado recebe o motivo da negativa e pode recorrer da decisão no prazo de 30 dias, apresentando documentos complementares que justifiquem o pedido.

A modernização trouxe mais transparência ao processo e facilitou o acompanhamento de outros serviços, como agendamento de perícias e atualização cadastral. No entanto, especialistas recomendam que os segurados mantenham seus documentos organizados, incluindo laudos médicos, atestados e exames atualizados, para evitar problemas durante a análise.

Dados recentes apontam que mais de 3 milhões de perícias médicas são realizadas anualmente pelo INSS. Um dos destaques são os pedidos relacionados a condições de saúde mental, como transtornos de ansiedade e depressão, que representam cerca de 15% das solicitações.

Apesar dos avanços digitais, barreiras como o acesso à internet ainda impactam parte da população, o que reforça a importância de manter alternativas de atendimento presencial e por telefone. "A digitalização dos serviços é um processo irreversível", afirmou a Secretária de Modernização do Estado, Márcia Luiza de Amorim.

