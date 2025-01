Chuvas intensas impulsionam consumo de água sanitária

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, as altas temperaturas e os temporais de verão costumam resultar num aumento significativo nos casos de dengue. O ano de 2024 registrou o maior número de casos de dengue da história do país, acendendo o alerta para este verão. Entre janeiro e dezembro do último ano foram reportados mais de 6,5 milhões de infecções e cerca de seis mil mortes pela doença. Estudo publicado pela Fiocruz revelou que um crescimento de 10% na média mensal de chuvas em determinadas regiões pode elevar em até 15% o número de casos de dengue.

O documento diz, ainda, que esse aumento é atribuído às condições ideais criadas pelas chuvas para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A água parada em objetos descartados, como garrafas e pneus, é um dos principais focos de proliferação do inseto. Relatórios internacionais, como o da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), corroboram esses achados, destacando que os países da área tropical estão entre os mais vulneráveis à dengue durante a estação chuvosa. Argentina, Brasil, Colômbia e México respondem por 90% dos casos e 88% das mortes – com o Brasil registrando a maioria.

Com o aumento dos casos de dengue e das chuvas, há uma mudança perceptível nos hábitos de consumo, especialmente no uso de produtos de limpeza. Segundo o anuário da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA), o consumo de água sanitária aumentou 20% nos meses de verão de 2024 em comparação com o ano anterior. Isso está diretamente relacionado às campanhas de prevenção de saúde que promovem o uso do produto para desinfetar água acumulada e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

Para reduzir os impactos combinados das chuvas e da dengue, especialistas recomendam a limpeza regular de ambientes, eliminando água acumulada em calhas, pratos de plantas e recipientes em áreas externas. Além disso, o uso de água sanitária em locais de risco é fundamental para minimizar focos do mosquito e manter a segurança sanitária. Essas informações estão presentes no site do Ministério da Saúde – que alerta para a importância de campanhas de conscientização para incentivar a população a adotar medidas preventivas e reduzir os impactos das chuvas nesta época do ano.

De acordo com João César de Freitas, diretor comercial da Katrium Indústrias Químicas, fornecedora de cloro para o tratamento de água do Estado do Rio de Janeiro, o uso da água sanitária é fundamental na prevenção de doenças que se intensificam com as chuvas de verão, principalmente em comunidades com alta densidade populacional – em que um único mosquito pode fazer várias vítimas. “A relação entre o aumento das chuvas, os casos de dengue e o consumo de produtos de limpeza evidencia a importância de medidas integradas de prevenção e conscientização. Investir em infraestrutura urbana para minimizar alagamentos, bem como ampliar campanhas de educação sanitária, são passos cruciais para enfrentar esse desafio cíclico”.

Freitas explica em detalhes as características da água sanitária: “Sua base é o hipoclorito de sódio, empregado tanto na desinfecção de ambientes, como na potabilização da água, no tratamento de piscinas, efluentes industriais etc. Diluir uma tampinha de água sanitária em um litro de água deve ser o principal recurso – além de ser o mais econômico – na limpeza de cozinhas e banheiros, bancadas, mesas de bares e restaurantes, na rega de plantas (já que nessa proporção é inofensiva ao meio ambiente) etc.”

O executivo informa que, além de ajudar a prevenir contra doenças provocadas pelo Aedes aegypti, o uso de água sanitária também é utilizado na prevenção da leptospirose – doença transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, especialmente de ratos. “Durante as enchentes, pessoas e animais estão muito mais expostos a esse tipo de contaminação. Assim como aconteceu na epidemia de Covid-19, a população deveria se acostumar a reforçar a limpeza dos lares, escolas, clubes, instituições de saúde e todo negócio voltado para o atendimento público com água sanitária”.

