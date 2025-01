VICTORIA, Seychelles, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa Web3 lançou seu relatório de transparência de 2024, destacando um dos anos de maior sucesso que a empresa já vivenciou desde seu lançamento em 2018, emergindo como o segundo maior ecossistema de bolsa por base de usuários. Impulsionadas pela inovação, as decisões estratégicas de negócios e a forte demanda por plataformas confiáveis fizeram com que o ecossistema se expandisse além das expectativas.

A plataforma passou por um aumento em sua base de usuários, uma expansão de 20 milhões em janeiro para mais de 100 milhões em dezembro, um crescimento extraordinário de 400%. Essa expansão foi acompanhada por avanços significativos na atividade de operação, e os volumes diários dobraram para US$ 20 bilhões. Os volumes de operaçãoàvista cresceram exponencialmente, passando de US$ 160 bilhões no primeiro trimestre para US$ 600 bilhões no quarto trimestre. Essas conquistas foram impulsionadas por uma estratégia focada em ofertas altamente competitivas, inovações centradas no usuário e expansão global.

Entre 2021 e 2024, a base de usuários da Bitget teve um crescimento substancial em várias regiões. O Sul da Ásia cresceu 200%, enquanto o Sudeste Asiático expandiu 140%, os usuários europeus aumentaram 67%, e a América Latina e o Oriente Médio tiveram aumentos significativos. A região da CEI teve um crescimento de 150%, e a África teve o maior aumento, de 300%.

Ao longo de 2024, a Bitget introduziu uma série de iniciativas que aceleraram seu crescimento em meio aos ecossistemas CEX. O crescimento é atribuídoàcrescente demanda por ativos digitais em todo o mundo, para os quais a Bitget oferece uma grande variedade de serviços centralizados e descentralizados. A integração das ferramentas "Smart Money" da Bitget Wallet, personalizadas para análise avançada de dados on-chain, e o lançamento do PoolX, uma plataforma de stake-to-mine, aumentaram o engajamento dos usuários e diversificaram as oportunidades de investimento. Além disso, a empresa lançou uma plataforma de negociação pre-mercado, oferecendo aos usuários acesso contínuo a novos tokens e liquidez antes das listagens.

A Bitget fez um investimento estratégico de US$ 30 milhões na blockchain The Open Network (TON) com a Foresight Ventures, alinhando-se com seu apoio a tendências emergentes como GameFi e Tap-to-Earn. O rápido crescimento da TON em volumes de transações e a adoção de aplicativos descentralizados também desempenharam um papel significativo na alavancagem das oportunidades de mercado.

O token nativo da plataforma, BGB, cresceu mais de 1000%, com seu valor aumentando dez vezes para chegar a US$ 8 até o final do ano. Um mecanismo de queima recém-implementado, combinado com a utilidade aprimorada do token e um whitepaper atualizado, contribuiu para esse crescimento. Ao reduzir a oferta total e introduzir um programa trimestral de queima de tokens, a Bitget posicionou o BGB como o núcleo do crescimento futuro de seu ecossistema.

Em 2024, as transições de liderança definiram ainda mais a trajetória da Bitget. Gracy Chen, que havia sido diretora administrativa, assumiu o cargo de CEO, tornando-se a única líder mulher entre as 10 principais bolsas globais. Junto com ela, Hon Ng foi nomeado diretor jurídico, Vugar Usi Zade como diretor de operações e Min Lin como diretor de negócios. Essa forte equipe de liderança tem sido vital na condução de iniciativas estratégicas, avanços de conformidade e desenvolvimentos voltados para o usuário.

Com isso, a Bitget obteve as principais aprovações, incluindo uma licença no Reino Unido, uma licença de provedor de serviços de Bitcoin (BSP) em El Salvador e lançou uma bolsa localizada no Vietnã. Esses avanços operam em alinhamento com os padrões regionais e, ao mesmo tempo, expandem sua presença global.

A Bitget também avançou na responsabilidade social corporativa por meio de iniciativas como a Blockchain4Her, que promove a diversidade de gênero em blockchain, e a Blockchain4Youth, que dissemina a conscientização sobre blockchain entre jovens profissionais de todo o mundo. Esses programas refletem a visão mais ampla da bolsa de possibilitar o crescimento inclusivo no espaço Web3.

Com seus investimentos estratégicos, sucessos regulatórios e inovações com foco no usuário, a Bitget entra em 2025 destinadaàexpansão e influência contínua no ecossistema de criptomoedas. As conquistas do ano passado mostram a visão estratégica da plataforma de moldar o futuro de blockchain e das criptomoedas.

