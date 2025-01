A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia de energia, anunciou hoje que a SLB Capturi concluiu o comissionamento e está entregando sua planta modular de captura de carbono na instalação de transformação de resíduos em energia da Twence em Hengelo, Holanda.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250123912295/pt/

The new plant has the capacity to capture up to 100,000 metric tons of CO2 per year, which will be used in applications for the horticulture and food and beverage sectors. (Photo: Business Wire)

A nova planta tem capacidade para capturar até 100.000 toneladas métricas de CO 2 por ano, que serão usadas em aplicações para os setores de horticultura e alimentos e bebidas.

A planta de captura de carbono é baseada no projeto padrão e modular Just Catch™ da SLB Capturi, que reduz o trabalho de instalação e equipamento no local, proporcionando uma opção mais econômica e fácil de implantar em comparação com outras alternativas do mercado.

“Estamos extremamente orgulhosos de nossa colaboração com a Twence para lançar a primeira planta modular de captura de carbono em uma instalação de conversão de resíduos em energia,” disse Egil Fagerland, CEO da SLB Capturi. “À medida que aumenta a pressão sobre as indústrias para reduzir as emissões e cumprir as metas de zero emissões líquidas, o acesso a tecnologias de captura de carbono acessíveis e eficazes é mais importante do que nunca. Esperamos continuar nossa missão de viabilizar o acesso às tecnologias de captura necessárias para alcançar um impacto na redução das emissões de CO 2 em grande escala”.

“Estamos entusiasmados com a conclusão bem-sucedida de nossa nova planta de captura de carbono”, disse Marc Kapteijn, CEO da Twence. “Esse projeto altamente inovador e sustentável foi realizado de forma segura por uma equipe motivada e comprometida e através de uma intensa colaboração com a SLB Capturi. Na primavera, forneceremos o primeiro CO 2 ao setor de horticultura em estufas. Estamos convencidos de que essa tecnologia desempenha um papel crucial em nossos esforços contínuos para reduzir as emissões de carbono e concretizar nossas ambições de sustentabilidade”.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB Capturi

A SLB Capturi é a joint venture entre a SLB e a Aker Carbon Capture, dedicada a soluções de remoção e redução de carbono. As tecnologias modulares comprovadas da empresa permitem que os setores implementem a tecnologia de captura em velocidade e escala, atendendo aos requisitos de amanhã e às oportunidades de hoje. Atualmente, a empresa está fornecendo sete plantas de captura de carbono para instalações de bioenergia, resíduos para energia e cimento. Saiba mais em capturi.slb.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA – ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Essas declarações geralmente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como previsões ou expectativas em relaçãoàimplementação ou benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções em matéria de sustentabilidade e meio ambiente; previsões ou expectativas em relaçãoàtransição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar os objetivos de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios previstos de estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o momento ou recebimento de aprovações e permissões regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos registros públicos das empresas, incluindo os mais recentes Formulários 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250123912295/pt/

Assessoria de Imprensa

Josh Byerly – Vice-presidente sênior de Comunicações

Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Hanne Rolén – Diretora de Sustentabilidade e Comunicações

SLB Capturi

Tel.: +47 990 02 571

E-mail: Hrolen@capturi.slb.com

Investidores

James R. McDonald – Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com