Especialista ensina como escolher o seguro de vida ideal

Escolher o seguro de vida ideal pode ser complexo, mas compreender as necessidades específicas de cada fase da vida é o primeiro passo para tomar a decisão certa. Desde a juventude até a aposentadoria, as prioridades mudam, e as coberturas devem acompanhar essas transformações.

Para jovens adultos, por exemplo, um seguro de vida focado em proteção contra acidentes e apoio financeiro para familiares pode ser suficiente. Já para quem tem filhos ou dependentes, incluir coberturas para educação e estabilidade financeira em caso de imprevistos torna-se essencial. Na maturidade, as prioridades podem incluir planejamento sucessório e assistência para despesas médicas.

“O seguro de vida é uma ferramenta versátil que pode ser moldada para atender às demandas de cada etapa da vida. Mais do que uma proteção, ele oferece segurança para você e sua família enfrentarem o futuro com tranquilidade”, explica o CEO da masterClassic, Hélio Loreno.

Além das coberturas, é importante considerar o orçamento disponível e as condições específicas de cada contrato. Consultar um especialista é essencial para garantir que o seguro escolhido seja completo e eficiente, proporcionando benefícios reais e adequados às suas necessidades.

Hélio acrescenta que além de proteger contra imprevistos, o seguro de vida também pode ser uma estratégia financeira inteligente. “Alguns seguros oferecem coberturas que vão além da indenização em caso de falecimento, como a possibilidade de resgates em vida, coberturas para doenças graves ou mesmo rendas complementares na aposentadoria. Essa flexibilidade torna o seguro de vida um recurso versátil, alinhando proteção e planejamento financeiro a longo prazo”, alerta.

Ele destaca que uma outra questão importante é a periodicidade da revisão do contrato. “À medida que a vida avança e as prioridades mudam, ajustar as coberturas é fundamental para garantir que o seguro continue relevante e útil. Por exemplo, ao quitar uma dívida ou quando os filhos atingem independência financeira, pode ser necessário redirecionar as proteções para novos objetivos, como garantir um patrimônio ou oferecer suporte a causas sociais. O seguro de vida não é estático, e sua personalização ao longo dos anos é essencial para extrair o máximo de benefícios”, completa.

