Transformação digital molda estratégias de vendas para 2025

Com o avanço da inteligência artificial, automação e análise de dados, o setor de vendas está entrando em uma nova era, onde a personalização e a eficiência se tornam indispensáveis.





De acordo com previsões da Forrester, em 2025, as organizações B2B finalmente aproveitarão as vantagens da inteligência artificial (IA). As empresas bem-sucedidas enfrentarão desafios de infraestrutura e realinharão recursos, resistindo à tentação de reduzir pessoal apenas para atender às pressões por retornos financeiros.

Além disso, a McKinsey relata que, em 2023, um terço das organizações já utiliza regularmente a IA generativa em pelo menos uma função de negócios, indicando uma tendência crescente na adoção dessas tecnologias.



Daniel Reginatto, CEO da plataforma de automação de vendas Redrive, observa que a combinação de tecnologia e estratégias de vendas personalizadas será essencial para o sucesso empresarial nos próximos anos. "A inteligência artificial permite que as empresas entendam melhor o comportamento de seus consumidores, criando abordagens mais assertivas e que realmente conectem as marcas aos seus públicos", afirma.





Tendências emergentes

Entre as principais tendências, destacam-se o uso de análise preditiva e automação para antecipar as necessidades dos clientes. Ferramentas baseadas em machine learning estão ajudando empresas a identificar padrões de consumo e otimizar seus esforços de venda. Segundo um levantamento da McKinsey & Company, empresas que utilizam automação de vendas observam um aumento médio de 30% em suas receitas.





Consumidores esperam interações contínuas entre canais como e-commerce, redes sociais e mensagens instantâneas. Nesse cenário, Reginatto destaca: "Integrar os canais de comunicação e vendas é fundamental para oferecer uma experiência fluida e consistente. As empresas que adotam essas práticas conseguem criar uma conexão mais forte e confiável com seus consumidores, além disso, plataformas omnichannel estão se consolidando como indispensáveis."







O papel da privacidade e da ética

Apesar do entusiasmo em relação à tecnologia, o respeito à privacidade dos dados dos consumidores é crucial. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no Brasil, e regulamentos semelhantes em outros países, como o GDPR na Europa, estão moldando a forma como as empresas utilizam informações pessoais.

"As ferramentas digitais precisam ser aliadas da conformidade com a legislação. Na Redrive, priorizamos processos que garantem a conformidade com a LGPD, o que não apenas protege os dados dos consumidores, mas também fortalece a confiança entre marcas e clientes," ressalta Reginatto.





Um olhar para o futuro

A expectativa é que a transformação digital das forças de vendas continue a impulsionar resultados significativos. Um relatório da International Data Corporation (IDC) projeta que o mercado de automação de vendas deve alcançar US$ 7,3 bilhões até 2025, à medida que mais empresas reconhecem o impacto positivo dessas ferramentas em suas operações.

Reginatto conclui: "O futuro das vendas combina o melhor da tecnologia com o toque humano. As empresas que investirem nessa integração serão líderes de mercado, criando experiências que não apenas aumentam suas vendas, mas também fidelizam seus clientes a longo prazo."

