Mercado vê crescer a oferta de soluções em IA generativa

A Amazon Web Services (AWS) anunciou, em seu evento anual realizado em Las Vegas, em dezembro, uma série de lançamentos e atualizações com foco em oferecer às empresas mais opções de escolha em soluções de inteligência artificial (IA) generativa com maior eficiência e menor custo.

Todas as novas ferramentas e funcionalidades prometem facilitar a criação de soluções, automatizar fluxos de trabalho, diminuir o tempo de desenvolvimento e reduzir custos, sem deixar de lado a segurança e o uso responsável da tecnologia. Isso porque o grande desafio das empresas é gerenciar a complexidade das arquiteturas de soluções ao mesmo tempo que buscam princípios simples para fazerem a gestão, de acordo com o CTO da Amazon, dr. Werner Vogels.

Um dos destaques entre as novidades é a coleção Amazon Nova, com modelos que trabalham com apenas textos ou com imagens, vídeos e textos. Há opções mais avançadas, caso do Amazon Nova Pro, um modelo multimodal de alta capacidade que combina precisão, velocidade e custo para uma ampla variedade de tarefas, e do Amazon Nova Premier, projetado para tarefas complexas e para o desenvolvimento de modelos personalizados. O pacote inclui ainda o Amazon Nova Canvas, para geração de imagens de alta qualidade, e o Amazon Nova Reel, para criar vídeos iguais aos de estúdio.

“Os modelos Amazon Nova ampliam as opções de escolha dos nossos clientes e contribuem para a democratização da inteligência artificial ao reduzirem custos. Eles foram projetados para ajudar a superar os desafios enfrentados pelos desenvolvedores e trazem recursos avançados para geração de conteúdo com melhorias significativas em latência, custo, personalização e capacidades autônomas”, esclarece Cleber Morais, diretor-geral da AWS no Brasil.

Os novos modelos estão disponíveis globalmente no Amazon Bedrock, marketplace de aplicações de IA generativa que conta com modelos da Amazon e de outros fornecedores globais, entre eles Antrophic, Meta, AI21 Labs, Cohere e Mistral AI. A AWS informa que, em breve, será o primeiro provedor de nuvem a oferecer modelos da Luma AI e da poolside, e também adicionará o mais recente modelo Stability AI, chegando a mais de 100 ferramentas para que os clientes possam encontrar a solução mais adequada para cada caso de uso.

Agentes de IA

Os agentes de IA estão entre as principais apostas para o uso comercial da IA nos próximos anos. Eles atuam como sistemas inteligentes autônomos que realizam tarefas específicas sem intervenção humana, liberando as equipes para se concentrarem em trabalhos de alto valor. A criação de um agente com configuração rápida já estava disponível no Amazon Bedrock, mas a empresa apresentou uma novidade: o suporte à colaboração de vários agentes, permitindo que vários agentes especializados trabalhem juntos em desafios comerciais complexos.

Plataforma de dados e machine learning

Entre os lançamentos está também a próxima geração do Amazon SageMaker, uma ferramenta para criar, treinar e implantar modelos de machine learning. Agora, ele poderá unificar em uma plataforma recursos de análises SQL, processamento de big data, exploração e integração de dados, desenvolvimento e treinamento de modelos de IA generativa. "Estamos vendo uma convergência de análise e IA, com clientes usando dados de maneiras cada vez mais interconectadas — de análise histórica a treinamento de modelo de ML e aplicativos de IA generativa", disse Swami Sivasubramanian, vice-presidente de Dados e IA da AWS. "Para dar assistência a essas cargas de trabalho, muitos clientes já usam combinações de ferramentas. A nova geração do SageMaker reúne esses recursos e traz novidades para entregar aos clientes tudo o que precisam em um só lugar."

O usuário pode contar com a assistência do Amazon Q, perguntando, por exemplo: "Quais dados devo usar para ter uma ideia melhor das vendas de produtos?" ou "Gerar um SQL para calcular a receita total por categoria de produto".

O Amazon Q, aliás, foi atualizado para tornar as tarefas tediosas e demoradas mais rápidas e eficientes, tanto para desenvolvedores quanto para usuários de negócios. “O Amazon Q Business representa uma mudança fundamental na forma como os funcionários trabalham com seus dados e aplicações”, explicou Dilip Kumar, vice-presidente da Amazon Q Business da AWS. “Estamos dobrando alguns recursos, como ajudá-los a encontrar informações e trabalhar com mais eficiência com suas ferramentas preferidas, além de fornecer uma base que tornará outras experiências de IA generativa mais inteligentes. Estimamos que, com esse recurso, qualquer pessoa poderá criar essas automações de processos complexos em minutos, em vez das semanas ou meses.”

O assistente de IA generativa para desenvolvimento de software, chamado de Amazon Q Developer, agora permite:

Modernizar as aplicações Windows .NET para Linux até quatro vezes mais rápido e reduzir os custos de licenciamento em até 40%

Transformar as cargas de trabalho do VMware em arquiteturas cloud-native, convertendo as configurações de rede locais em equivalentes da AWS em horas, em vez de semanas

Acelerar a modernização do mainframe simplificando o trabalho que exige muita mão de obra, como análise de código, documentação, planejamento e refatoração de aplicações.

O CEO da AWS, Matt Garman, que apresentou parte dos lançamentos, afirmou que nunca esteve tão animado sobre o futuro. “ A quantidade de inovação que estamos vendo no mundo é incrível. Não falo apenas sobre a AWS; estou empolgado com o que vemos entre clientes, parceiros, enterprises, startups. Nunca houve um tempo melhor para inovar, nem acesso a tantas tecnologias capazes de ajudar a fazer isso”.

