Inteligência artificial deve aprimorar plataformas de vendas

Em 2024, segundo dados revelados pela Forbes Advisor, o mercado global de comércio eletrônico movimentou US$ 6,3 trilhões – o que significa que 20% das compras no varejo foram realizadas exclusivamente no ambiente virtual. Esse comportamento vem ganhando cada vez mais adeptos e deverá elevar esse percentual para 23% nos próximos dois anos. Gigantes como Amazon, eBay e Mercado Livre têm usado a inteligência artificial (IA) para remodelar o cenário das compras online.

Recente análise da empresa europeia de B2B Uxify mostra que a hiper personalização baseada em IA criará uma experiência de compra mais envolvente e relevante, aumentando a probabilidade de conversões e satisfação do cliente, com sugestões de produtos personalizadas que são exclusivamente relevantes para cada comprador individual. É como se a IA fosse um assistente de compras, partindo da ‘observação’ da navegação do cliente, anotando tudo o que a pessoa aprecia e se interessa, para então sugerir compras que atendam perfeitamente ao estilo e às necessidades do cliente.

De acordo com Luiz Claudio Ramalho, da Imagem Consultoria, as empresas que não investem em uma presença online robusta estão ficando para trás. “Ter um e-commerce próprio ou vender em plataformas consagradas não é mais uma questão de escolha, mas de sobrevivência num mercado altamente competitivo”. A seguir, o consultor especializado em marketplaces revela quatro principais tendências de e-commerce para este ano de 2025.

Mecanismos de recomendação orientados por IA. “A inteligência artificial vem evoluindo muito rapidamente nos últimos anos e aprimorando os serviços oferecidos pelas plataformas de vendas. Depois de analisar minuciosamente as ações de cada comprador, registrando dados sobre produtos visualizados, como o tempo gasto pesquisando itens específicos, ela é capaz de traçar um perfil com os interesses do consumidor, prever interesses futuros, e até mesmo antecipar o que o cliente poderá querer em seguida. Ou seja, os algoritmos de machine learning (aprendizado de máquina) identificam um padrão e ‘criam’ necessidades ou desejos antes mesmo que o consumidor se dê conta”.

Uso de IA para gerenciar a complexidade das operações. “Saber vender mais e melhor é apenas um aspecto de todo o sistema de um marketplace. Ou seja, é preciso contar com um processo de melhoria contínua e gerenciar a cadeia de suprimentos visando zero erro. Nos processos de logística, a inteligência artificial é o motor que otimiza rotas, prevê demandas e gerencia estoques com precisão. Isso se traduz em entregas mais rápidas, custos reduzidos e menos frustração para os clientes, que recebem seus pedidos no prazo esperado.”

IA conversacional para atendimento full time ao cliente. “Se numa loja física os clientes se mostram muitas vezes indecisos e inseguros não só sobre comprar ou não um determinado produto, mas em dúvida sobre alguma característica, quer seja de tamanho, cor, volume, material, prazo de garantia e de entrega etc., essa sensação pode se amplificar nas compras online. Uma forma de atender às dúvidas dos clientes 24h por dia, de forma corretamente padronizada e conveniente, é a grande vantagem dos chatbots guiados por inteligência artificial. Esses assistentes virtuais podem lidar com uma gama cada vez maior de necessidades dos clientes, sendo capazes de compreender o contexto, detectar sentimentos e responder de uma forma que pareça com uma conversa real, estabelecendo uma interação eficaz e confiável com os clientes”.

Pesquisa visual alimentada por IA. “O recurso de pesquisa de imagens está sendo rapidamente aprimorado. Por exemplo, se determinado seguidor se interessar por algum móvel do ambiente em que o influenciador X está se apresentando, o que ele faz? Em breve, estará muito mais popularizada a pesquisa de imagem alimentada por inteligência artificial. Neste caso, a busca visual utiliza algoritmos avançados de IA para analisar a imagem enviada pelo usuário. Na sequência, o sistema identifica a imagem e a compara com produtos semelhantes nos inventários dos varejistas, ajudando o consumidor a encontrar exatamente o que está procurando em um instante, podendo ainda oferecer variações mais interessantes com base em suas preferências individuais. Esse tipo de recurso encurta o caminho até a compra, aumentando a probabilidade de conversão”.

De acordo com o consultor, a inteligência artificial está moldando o futuro dos marketplaces ao unir eficiência, conveniência e personalização. As empresas que souberem aproveitar esses avanços estarão não só à frente da concorrência, mas também criando experiências de compra memoráveis para seus clientes. "Hoje, mais do que nunca, a inteligência artificial desempenha um papel estratégico no sucesso dos marketplaces. Ela não apenas revoluciona a experiência do cliente, mas também melhora significativamente a eficiência operacional das plataformas de e-commerce”.

