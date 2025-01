Rede SIM abre a primeira unidade temática da marca em SC

Quem se dirige ou está passando pelo litoral norte de Santa Catarina na rodovia BR-101, em Itajaí (SC), conta com uma estrutura gigante de serviços em abastecimento e conveniência: o SIM Discovery (antigo SIM Itajaí Santa Rosa), a maior unidade da SIM Rede de Postos, com área total de quase 4 mil m² e primeira loja temática da empresa em SC. O posto possui também pista de abastecimento e duas conveniências, sendo uma delas criada para facilitar a vida dos caminhoneiros na estrada.

Localizada no quilômetro 116,8 da rodovia, no bairro Salseiros, a unidade conta com 110 funcionários. A expectativa é de comercialização de 4 milhões de litros de combustíveis por mês no local e de 30 mil visitas mensais à loja de conveniência.

No SIM Discovery, os visitantes poderão experimentar os diferentes espaços e, como sugere o nome, desfrutar dos ambientes, todos temáticos. Discovery remete a viagens e descobertas e, por isso, a unidade é representada por uma rosa dos ventos, presente nas lojas. A conveniência dedicada à pista de abastecimento de veículos leves oferece aos clientes espaço pet, cafeteria, espaço de alimentação e outros. São no total 1.800 itens à disposição, para consumo no local ou para levar para casa.

“Estamos muito felizes com a reabertura da nossa unidade em Itajaí, cidade que combina crescimento econômico e uma comunidade acolhedora. Itajaí é um importante hub logístico e portuário, o que a torna um ponto estratégico”, explica Diego Panizzon Argenta, Diretor Superintendente da SIM.

“O diferencial desta loja comprova, mais uma vez, o nosso compromisso com o cliente, especialmente com a introdução do conceito flagship. As lojas de conveniência foram projetadas para proporcionar uma experiência imersiva e única, celebrando a aventura e o prazer de estar em movimento”, acrescenta Diego.

Além dos ambientes temáticos, as áreas de abastecimento do posto apresentam toda a linha de produtos em combustíveis, linha de estética veicular, lubrificantes e acessórios. O SIM Discovery foi finalizado depois de toda a estrutura da unidade passar por remodelação, incluindo duas pistas para atendimento, de veículos leves e de veículos pesados.

No litoral Sul de SC, em Laguna, clientes da SIM Rede já estão familiarizados com a unidade, que tem um camarão gigante como personagem, em forma de escultura presente na entrada da edificação. O posto se tornou parada obrigatória para fotos das famílias e para uma pausa da viagem. Agora, a SIM ganha sua primeira loja temática, ao norte da BR-101.

Loja com espaço relax para caminhoneiros

Na unidade Discovery, caminhoneiros em trânsito encontram junto à pista de abastecimento uma conveniência voltada às necessidades deles, como banho quente de duchas, com 13 cabines masculinas e duas femininas. No Espaço Relax, contam com cadeiras de descanso, pia para preparar o chimarrão e na área de alimentação podem assistir à TV enquanto fazem as refeições – há opção de pratos prontos para aquecer, espetinhos de carne preparados na hora, além de cardápio com lanches exclusivos, considerando viagens mais longas. Em todo o espaço, há sinal de internet à disposição. O local disponibiliza lavanderia (terceirizada) e caixa eletrônico de banco.

Na conveniência, os caminhoneiros encontram, ainda, um sortimento específico para quem trabalha no transporte de cargas: EPIs, Caixa Cozinha, ferramentas, itens de segurança para o caminhão, alimentos básicos e produtos de higiene.

Outros diferenciais da estrutura

Cafés especiais - A loja de conveniência conta com espaço para cafés especiais, por meio de parceria com a marca Nescafé. No local, estão disponíveis cafés cremosos e moídos na hora, como os demais da rede, além de máquina de café espresso italiano, sabores especiais de cafés gelados e cafés quentes com toppings de brigadeiro, caramelo e chantilly.

Outros espaços - No “Descubra novos sabores”, a conveniência dispõe de hot dogs, hambúrgueres, pizzas e crepes. Há, também, área de produtos para levar para casa, como tortas, bolos, brigadeiros, beijinhos e pães de fermentação natural.

Espaço Pet - O ambiente é inspirado em uma casinha de cachorro, e o pórtico da entrada segue este formato. Dentro, a estrutura inclui mesas com gancheiras para prender as coleiras dos pets e são disponibilizados saquinhos para higiene. O espaço conta com mix de produtos e tem a marca Purina como parceira.

Sustentabilidade - A SIM utiliza a estratégia de Mercado Livre de Energia e Cooperativa de Energia. Em ambas, a energia vem de diversas fontes de energia renováveis (solar, hidráulica, eólica e de biomassa). Há também a Estação de Tratamento de Efluentes, que devolve os efluentes tratados ao ambiente.





Website: https://www.simrede.com.br/