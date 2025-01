MDS é reconhecido internacionalmente por sistema no WhatsApp

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) recebeu o título de AMPLIFIER pela Turn.io, empresa parceira oficial da META para soluções governamentais no WhatsApp. Esse reconhecimento aprova o canal digital do MDS como uma das iniciativas mais inovadoras e eficazes no mundo, reafirmando o protagonismo do Brasil em transformação digital no setor público.

Entre os concorrentes, estavam projetos de países como Índia e Colômbia, além de instituições como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ImpulsoGov e organizações internacionais, como a HelpMum, da Nigéria, e a Rising Academies, da Europa e Oriente Médio.

Com impacto direto na vida de mais de 30 milhões de brasileiros, o canal atende cerca de 300 mil pessoas mensalmente, resolvendo 25% das demandas sem a necessidade de visitas presenciais. Essa digitalização gerou o alívio aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e permite que os profissionais de assistência se dediquem a casos mais complexos, resultando na melhora do atendimento.

Um dos pilares dessa conquista é o projeto “Conexão Cidadã”, criado pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE). O sistema utiliza ferramentas digitais para otimizar o atendimento aos cidadãos inscritos no Cadastro Único, reduzindo a necessidade de deslocamentos e assegurando acesso ágil a informações confiáveis. Beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e a Farmácia Popular, têm encontrado no canal uma solução prática para resolver suas demandas.

Os resultados obtidos no primeiro ano de operação foram expressivos, evidenciando uma gestão eficiente e o uso inteligente da tecnologia para melhorar os serviços públicos. Além disso, o projeto foi reconhecido internacionalmente, figurando entre os cinco melhores chatbots governamentais da América Latina e recebendo o Prêmio Google pelo caso do Programa Farmácia Popular, que já beneficiou mais de três milhões de brasileiros.

“A implementação dessas tecnologias reafirma o compromisso do MDS com a inovação e a eficiência. Nosso objetivo é levar serviços públicos a quem mais precisa, de forma rápida e confiável, transformando a experiência do cidadão com a administração pública”, afirma o ministro Wellington Dias.

Em 2025, o projeto prevê novas frentes de atuação, como o combate à desinformação, a coleta de dados estratégicos para políticas públicas e a ampliação da disponibilidade de serviços digitais, tornando-os acessíveis 24 horas por dia.

Essa trajetória reafirma o Brasil como um modelo de referência em governança digital, evidenciando o compromisso em levar cidadania e inclusão social por meio de soluções inovadoras e eficazes.

Website: https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/mds-recebe-reconhecimento-internacional-pelo-sistema-de-comunicacao-no-whatsapp