ESG transforma reputação e marcas no mercado global

A integração de critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) consolidou-se como um diferencial competitivo para empresas que buscam fortalecer suas marcas e construir reputações sólidas. Mais do que atender a regulamentações, práticas ESG são vistas como catalisadoras de valor para consumidores, investidores e stakeholders.

De acordo com a consultoria Caliber, estamos na "era da reputação", em que confiança e transparência são fundamentais. Empresas que integram ESG em suas operações não apenas demonstram impacto positivo na sociedade, mas também criam valor para suas marcas e garantem sua longevidade. No estudo ESG Perception Tracker, a equipe de consultores da Caliber, sinaliza que monitorar percepções e adotar métricas claras de ESG são estratégias indispensáveis para avaliar integralmente o desempenho empresarial.

Nos últimos dois anos, a Grant Thornton identificou uma mudança significativa no interesse por sustentabilidade. A integração de ESG nas estratégias empresariais tornou-se essencial para atender às expectativas de clientes, colaboradores e investidores, mitigando riscos e aproveitando novas oportunidades, destaca o material desenvolvido pela consultoria.

A LLYC, por sua vez, destaca a comunicação como uma ferramenta central na transformação corporativa. "Posicionamentos assertivos e ações alinhadas aos princípios de sustentabilidade são indispensáveis para engajar stakeholders e promover uma cultura corporativa consistente", destaca Cleber Martins, da equipe de consultores da LLYC, enfatizando ainda que uma comunicação ESG bem estruturada fortalece os pilares reputacionais das empresas, essencial para negócios responsáveis.





Moura é case nacional de Agenda ESG transversal

A Baterias Moura, uma das principais empresas de soluções em energia com atuação no Brasil e na América Latina, atende os segmentos automotivo, industrial, agronegócio, comércio e serviços. A empresa consolidou a Agenda ESG como um dos pilares estratégicos de seus negócios. "Para nós, da Moura, ESG é uma diretriz fundamental de gestão e estratégia. Faz parte da nossa cultura e do fortalecimento da marca, além de refletir nosso compromisso em gerar valor para a sociedade e para as comunidades onde atuamos", afirma a diretora de Marketing e Comunicação Institucional da Moura, Andréa Lyra.

Em 2024, a Baterias Moura foi destaque no Prêmio ECO, promovido pela Amcham-Brasil. Entre 199 projetos apresentados por 139 empresas, o Moura BESS — sistema inovador de armazenamento de energia — foi premiado como o case de inovação e sustentabilidade com maior impacto positivo.

Além disso, o Programa Ambiental Moura (PAM), um dos pilares do ecossistema de logística reversa da empresa, com mais de 40 anos de existência, conquistou o prêmio de melhor projeto na categoria "Perspectiva de Ciclo de Vida". O reconhecimento foi concedido pelo Iveco Group na América Latina.





Consumidores colocam empresas sustentáveis no topo de preferência

"Nos últimos cinco anos, esses produtos cresceram cinco vezes mais do que os convencionais, e consumidores estão dispostos a pagar até 18% a mais por eles", afirma Pedro Cruz, sócio de ESG da consultoria KPMG Portugal. Essa tendência reflete uma conscientização crescente sobre sustentabilidade, destacando as vantagens competitivas das empresas alinhadas aos critérios ESG.

