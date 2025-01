Andest do Brasil faz live gratuita sobre como evitar multas em SST no eSocial

A Andest do Brasil realiza, no dia 16 de janeiro de 2025, às 19h, uma live gratuita intitulada "Multas em SST no eSocial: como evitá-las", que será transmitida ao vivo pelo YouTube da entidade. O evento online é uma resposta direta às crescentes preocupações de empresas que enfrentam desafios em manter a conformidade com o sistema de recolhimento e fiscalização de dados do governo.

A live irá tratar do compromisso das organizações em garantir que seus processos estejam alinhados ao eSocial, sabendo que qualquer erro na inserção de dados pode resultar em penalidades financeiras severas e passivos que comprometem a estabilidade dos negócios.

Outro tema que será parte da palestra online serão as complexidades das regulamentações trabalhistas e previdenciárias, que adicionam uma camada extra de exigências à gestão de compliance das empresas dos mais diversos setores.

Realizadora do evento, a Andest do Brasil é uma focada em SST. Através de seu Observatório do Ensino da Segurança do Trabalho, a associação identificou lacunas na qualidade dos dados deste segmento inseridos pelas empresas no eSocial, o que pode colocar os negócios em risco de multas e penalizações.

Por este motivo, a live será conduzida pelo Engenheiro Rogério Balbinot, especialista com mais de 20 anos de atuação em SST. O profissional trará aos participantes vários insights sobre os desafios, dificuldades e oportunidades de entregas e soluções no setor.

Balbinot discutirá estratégias para garantir que as informações enviadas ao eSocial sejam precisas e livres de erros, destacando a importância de utilizar softwares adequados, focados em SST, que facilitem ajustes automáticos e assegurem envios corretos.

Além disso, o especialista irá explorar como uma gestão eficaz em compliance pode prevenir ações regressivas e proteger as finanças das empresas, bem como a compreensão das diferenças entre as legislações trabalhistas e previdenciárias, essenciais para evitar complicações legais.



Para assistir a live, basta acessar o link: https://www.youtube.com/@andestdobrasil

Website: https://andestdobrasil.org/