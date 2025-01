Especialista apresenta guia para obter vaga no SISU 2025

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. Baseado nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o SISU oferece aos estudantes a oportunidade de disputar vagas em diversas universidades públicas do país. Com o período de inscrições se aproximando, é fundamental que os candidatos conheçam as estratégias e ferramentas disponíveis para maximizar as chances de aprovação.

As inscrições para o SISU 2025 começam dia 17 e os candidatos podem escolher até duas opções de curso, por ordem de prioridade. A seleção considera as notas do ENEM, os pesos atribuídos por cada instituição para as áreas de conhecimento e a relação candidato/vaga. A nota de corte, atualizada diariamente durante o período de inscrições, é um importante indicador das chances de aprovação. Ela corresponde à nota do último candidato classificado em cada curso, variando de acordo com o número de inscritos e as vagas disponíveis.

Escolher as opções de curso no SISU exige planejamento e análise criteriosa. Lucas Vieira, gerente de Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino separou 6 pontos de atenção para ajudar os vestibulandos a encontrar a melhor opção de acordo com a nota obtida:

Regras do sistema : é importante que o candidato estude as regras do sistema. Vale lembrar que não há dupla classificação. Se aprovado na primeira opção, será automaticamente eliminado da segunda e não poderá entrar em listas de espera.

: é importante que o candidato estude as regras do sistema. Vale lembrar que não há dupla classificação. Se aprovado na primeira opção, será automaticamente eliminado da segunda e não poderá entrar em listas de espera. Pesos das áreas de conhecimento : universidades atribuem diferentes pesos às disciplinas do ENEM, que podem favorecer ou desfavorecer candidatos dependendo do curso. Por exemplo, o peso de Ciências da Natureza para Medicina é maior na UFRJ (4) do que na UFMG (1). Priorizar cursos e instituições que favoreçam as notas obtidas é uma estratégia relevante.

: universidades atribuem diferentes pesos às disciplinas do ENEM, que podem favorecer ou desfavorecer candidatos dependendo do curso. Por exemplo, o peso de Ciências da Natureza para Medicina é maior na UFRJ (4) do que na UFMG (1). Priorizar cursos e instituições que favoreçam as notas obtidas é uma estratégia relevante. Histórico de notas de corte : a análise dos dados das edições anteriores auxilia na avaliação de possibilidades reais, considerando as notas de corte e o número de chamados da lista de espera. Cursos que realizam muitas chamadas nas listas de espera oferecem mais chances para candidatos próximos à nota de corte.

: a análise dos dados das edições anteriores auxilia na avaliação de possibilidades reais, considerando as notas de corte e o número de chamados da lista de espera. Cursos que realizam muitas chamadas nas listas de espera oferecem mais chances para candidatos próximos à nota de corte. Ampliação de possibilidades geográficas : a consideração de cursos em cidades ou estados vizinhos amplia as chances de aprovação.

: a consideração de cursos em cidades ou estados vizinhos amplia as chances de aprovação. Análise das parciais: o acompanhamento diário das notas de corte é indispensável para ajustes nas escolhas. Os dois primeiros dias de inscrição são indicados para simulações, enquanto os últimos devem ser destinados à tomada de decisões definitivas. É essencial validar as opções no sistema antes do horário de atualização das parciais.

o acompanhamento diário das notas de corte é indispensável para ajustes nas escolhas. Os dois primeiros dias de inscrição são indicados para simulações, enquanto os últimos devem ser destinados à tomada de decisões definitivas. É essencial validar as opções no sistema antes do horário de atualização das parciais. Atenção aos prazos: A reta final é cheia de prazos curtos. As inscrições do SISU encerram dia 21 de janeiro. Candidatos não aprovados em nenhuma das opções podem manifestar interesse em participar da lista de espera diretamente no site do SISU até o dia 31 de janeiro. O acompanhamento das chamadas pela instituição escolhida é crucial, considerando a variação no número de convocações entre os cursos. Manter atenção aos prazos é o principal cuidado nessa etapa final.

Embora simuladores gratuitos estejam disponíveis, o SISU em si é a ferramenta mais precisa para avaliar as possibilidades disponíveis, pois reflete em tempo real as dinâmicas de inscrições e notas de corte.

"O sucesso no SISU exige estratégia, conhecimento das regras e monitoramento constante. Planeje suas escolhas com base nas notas do ENEM, nos pesos das áreas de conhecimento e no histórico das universidades. Fique atento às parciais e utilize o sistema de forma inteligente para conquistar a tão sonhada vaga no ensino superior', finaliza Lucas.

