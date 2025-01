YouTube é destaque entre plataformas digitais no Brasil

Desde que chegou ao Brasil, em junho de 2007, o YouTube ganhou a atenção de milhões de usuários e soma, hoje, mais espectadores do que cada uma das cinco principais emissoras de TV aberta no país. A informação integra um artigo publicado pelo YouTube Official Blog, publicado em outubro.

De acordo com a publicação, o YouTube é a plataforma digital “número 1” dos brasileiros, que acessam o streaming em diversos formatos e telas. Segundo os dados, mais de 75 milhões de brasileiros assistem à plataforma apenas na TV conectada.

“O YouTube permanece entre as plataformas mais acessadas porque oferece conteúdo de longa duração e uma diversidade que outras redes não fornecem”, afirma João Adolfo de Souza, empresário, palestrante, CEO da João Financeira e especialista em criação de canais no YouTube e monetização digital.

Souza destaca que, diferentemente do TikTok e Instagram, que priorizam conteúdos rápidos e virais, o YouTube atende a diferentes formatos, desde vídeos curtos até conteúdos aprofundados, como tutoriais, documentários e análises.

“Essa flexibilidade faz com que o YouTube seja a escolha preferida para quem busca aprender, se informar ou se entreter de forma mais completa”, explica. “Além disso, sua integração com o Google fortalece sua relevância, já que muitos vídeos aparecem diretamente nos resultados de busca”, complementa.

Ainda na visão do empresário, a plataforma continua popular no Brasil por ser acessível e democrática: “Qualquer pessoa com acesso à internet pode extrair ou produzir conteúdo gratuitamente, e o público encontrará uma variedade enorme de temas, desde entretenimento até educação”.

Além disso, avança Souza, a monetização do YouTube é um atrativo importante, especialmente em um cenário no qual muitas pessoas buscam fontes de renda extra. “O crescimento do consumo de vídeos como principal formato de conteúdo também impulsionou essa popularidade”.

Plataforma é vitrine para empresas

O CEO da João Financeira conta que, para empresas, um canal no YouTube funciona como uma vitrine para fortalecer a marca, gerar autoridade no mercado e engajar diretamente com o público-alvo. “Conteúdos relevantes, como tutoriais, histórias de sucesso e bastidores, criam conexões emocionais”.

Além disso, o YouTube pode potencializar o Search Engine Optimization (SEO), ou Otimização para Mecanismos de Busca, em português, já que os vídeos podem ranquear no Google, atraindo investimento orgânico atualizado para a empresa.

De acordo Souza, vale a pena seguir alguns passos para criar um canal no YouTube:

Definir a estratégia: “Antes de começar, tenha claro sobre o objetivo do canal – será para educar, entreter ou vender? Determine como ele será útil para alcançar metas pessoais ou empresariais”, afirma;

Identificar o público-alvo: “Entender as dores e desejos da audiência é essencial para gerar engajamento”, diz;

Escolher um nicho: focar em um tema específico ajuda a construir autoridade;

Criar um planejamento de conteúdo: “Organize ideias de vídeos e defina um calendário de publicação”, recomenda;

Estrutura do canal: “Escolha um nome relevante, capriche na descrição, personalize o banner e a foto do perfil para refletir sua marca ou objetivo”, sugere;

Aprender as ferramentas básicas: “Domine editores de vídeo e técnicas de SEO. Além disso, analise dados do YouTube Analytics para ajustar estratégias ao longo do tempo”, conclui.

YouTube para influenciadores

O especialista em criação de canais no YouTube e monetização digital também lista as principais dicas para influenciadores que desejam monetizar seu conteúdo nesta plataforma:

Entender os seguidores: conhecer os interesses, hábitos e preferências do público é importante para criar conteúdos que geram interações;

Consistência: é necessário publicar regularmente e manter um padrão de qualidade para atrair e reter audiência;

Investir na qualidade dos vídeos: boa iluminação, áudio claro e edição profissional fazem a diferença;

Diversificar as fontes de receita: além dos anúncios do YouTube, vale explorar parcerias com marcas, venda de produtos ou serviços e programas de afiliados;

