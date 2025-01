Inteligência Artificial acelera a captação de recursos

A adoção de Inteligência Artificial (IA) no setor de captação de recursos tem acelerado a elaboração de projetos e promovido maior precisão nos processos. De acordo com um relatório da consultoria McKinsey & Company, tecnologias baseadas em IA podem aumentar a eficiência de processos corporativos em até 70%, com destaque para atividades que envolvem análise de dados históricos e tomada de decisões automatizadas.

Desde o início do segundo semestre de 2024, a Lewis Clark, empresa especializada na elaboração de documentação para captação de recursos financeiros em projetos de pesquisa e desenvolvimento, implementou Agentes IA para identificar padrões e reduzir inconsistências em projetos submetidos a instituições como o BNDES, FINEP e FAPESP. A iniciativa tem como objetivo o aumento da velocidade de produção de documentos e a redução das ocorrências de erros.

Especialistas têm destacado o papel da IA na transformação do setor de consultoria estratégica. "A adoção de soluções tecnológicas no setor de fomento não apenas eleva a eficiência, mas também fortalece a transparência e a confiança nos processos, aspectos fundamentais para empresas e instituições financeiras", afirma Fabio Sakata, CEO da Lewis Clark.

Segundo estudo da PwC, a aplicação de tecnologias de IA pode aumentar o PIB global em até 14% até 2030, impulsionando setores como o de consultoria e serviços financeiros. Esses dados reforçam a tendência de uso crescente de IA no mercado de fomento, consolidando sua relevância para empresas que buscam maior competitividade e eficiência.

