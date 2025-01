Tattoo Week Rio irá oferecer cursos de tatuagem e piercing para jovens de favela

Até bem pouco tempo atrás, tatuagens e piercings eram um obstáculo na hora de conseguir um emprego. Hoje, o cenário mudou. É possível ter uma carreira consolidada fazendo arte na pele, além de abrir as portas para o empreendedorismo. Um dos maiores eventos do gênero no mundo, neste ano, a Tattoo Week tem como objetivo ressaltar a tatuagem como agente de transformação social. E é com este propósito que a 12ª edição carioca, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de janeiro (sexta a domingo), no Expo Mag, na Cidade Nova, oferecerá cursos profissionalizantes gratuitos de tatuagem e piercing para jovens de favelas do Rio. Mas os interessados devem se inscrever já para as 50 vagas do curso de tatuagem e 150 vagas para piercing.

“O objetivo dos cursos de tattoo e de piercing é basicamente oferecer oportunidade de renda e emprego para que os jovens possam ajudar suas famílias, afastando-os da criminalidade”, destaca Esther Gawendo, enfermeira de formação e diretora executiva do festival.” Temos um dado interessante: a maioria dos formandos acaba se tornando um empreendedor e cria pequenos estúdios em suas próprias comunidades”, informa.

Os cursos acontecem na semana da Tattoo Week e serão ministrados por profissionais reconhecidos na área.

"É inovador fazer algo social ligado a tatuagem. Na favela também tem tatuagem, esse mundo também é das favelas", diz Thiago Firmino, liderança da favela Santa Marta e guia de turismo local. "Os cursos são uma oportunidade de aprender e se qualificar com os melhores. Tem gente que não sabia nada e hoje já está trabalhando.

Um exemplo disso é o jovem Lucas Rafael, que fez a primeira edição do curso no festival de 2024.

"Foi um divisor de águas na minha vida. Realmente, não sabia de nada, mas tinha um sonho de ser tatuador. Foi uma semana intensa, e eu saí de lá com a faca e o queijo na mão", diz ele, lembrando que não foi só isso. "Eles me deram também um kit com material para trabalhar, como máquina, tinhas e agulhas".

Com apoio da família, começou a fazer seus primeiros trabalhos e chega a cobrar até R$ 550 por um trabalho.

"Faço o orçamento de acordo com o tamanho e complexidade da tatuagem. Estou só começando, mas espero chegar ao nível dos meus professores, como o Mandrake, e quem sabe ganhar um prêmio na Tattoo Week".

Para Thiago, todos ganham com uma ação como esta.

"Ganham os jovens das favelas que aprendem um novo ofício e fortalecem a autoestima, ganham os profissionais que dão as aulas porque eles também aprendem com essa troca, e ganha o público por estar apoiando um evento com uma preocupação social", acredita Firmino.

Além de aulas práticas, também serão abordados temas como noções de biossegurança nos procedimentos, marketing e desenho. Ao todo, serão 50 vagas para o curso de tatuagem e 150 para o de piercing. Não é preciso ter experiência prévia para participar. Basta ser maior de 18 anos e morador de alguma favela do Rio.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/xwG5rWa6gDhzMHJo7 (para piercing) e https://forms.gle/FkjvQfy6rRZZ3TDW6 (para tatuagem).

Esteriliza Rio: um projeto para dar mais segurança aos tatuadores de favela

Em parceria com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a Tattoo Week apresentou o projeto Esteriliza Rio para implementar centros de esterilização em favelas do Rio. A Tattoo Week doará equipamentos e oferecerá apoio técnico.

O programa terá a comunidade de São Carlos, no Centro, com o projeto-piloto e atenderá profissionais que trabalham com equipamento cortante ou perfurante como tatuadores, piercers, manicures e barbeiros.

Serviço 12ª Tattoo Week Rio

Espaço Mag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/n- Cidade Nova, Centro- Rio (próximo das estações do metrô Estácio e Cidade Nova)

Horário: 12h às 22h Entrada Gratuita na sexta-feira, dia 24 de janeiro, com a doação de dois quilos de alimento não perecível

Sábado e domingo: Ingressos a partir de R$ 25 Ingressos online: em breve

Para maiores informações e inscrições, basta acessar: https://linktr.ee/atattooweek

Website: https://tattooweek.com.br/