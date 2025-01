Práticas ESG estão em 95% das empresas brasileiras

As práticas sustentáveis conquistam cada vez mais espaço no mundo empresarial. O relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) “ESG: Pequenos empresas, negócios sustentáveis”, na página três, revela que, entre 178 líderes de empresas de diferentes portes e startups no Brasil, 95% adotam ações de sustentabilidade, enquanto 68% afirmam perceber benefícios diretos dessa cultura em seus negócios.

O relatório também aponta, na página dez, que 46% das organizações consideram o aspecto social o mais relevante para seus negócios, reforçando a importância da adoção de práticas sustentáveis. Nesse contexto, ganha destaque a necessidade de investimentos em preparação, treinamentos e certificações, uma vez que a falta de acesso à informação permanece um obstáculo, especialmente para pequenas empresas. Na página nove, o documento revela que, no estado de São Paulo, de 100 pequenas e médias empresas, 25% ainda possuem pouco conhecimento sobre a agenda ESG.

Nessa cultura, os empregos verdes representam uma oportunidade estratégica para impulsionar a sustentabilidade, unindo desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Esses postos de trabalho estão ligados a setores e atividades que promovem a preservação do meio ambiente e a redução das emissões de carbono, alinhando-se às crescentes demandas empresariais por qualidade e responsabilidade sustentável. De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) “Empregos Verdes: trabalho decente em um mundo sustentável e com baixas emissões de carbono”, na página três, essas ocupações abrangem uma ampla gama de perfis profissionais, competências e níveis educacionais.

Segundo Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), as empresas precisam compreender que a busca pela sustentabilidade deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade estratégica para alcançar excelência e qualidade. Ele enfatiza que, nesse contexto, as certificações desempenham um papel crucial ao validar e reforçar esse compromisso.

“As certificações representam o ponto de partida para empresas que desejam se antecipar às demandas do mercado e construir uma organização pautada pela Responsabilidade Total. Um exemplo é a LAQI Q-ESG Certification, uma ferramenta que auxilia líderes empresariais a se prepararem e implementarem uma estrutura interna que incorpore a biodiversidade e outros aspectos relacionados à sustentabilidade”, conclui.