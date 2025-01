JOANESBURGO, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Global Tailings Management Institute (GTMI), uma organização independente e administrada por várias partes interessadas, dedicada a melhorar a segurança das instalações de resíduos de minas em todo o mundo, foi inaugurado hoje. Ele foi fundado pelo Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pelos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), apoiados pela ONU.

Com sede na África do Sul, o GTMI impulsionará a gestão responsável das instalações de resíduos ao longo de todo o seu ciclo de vida. O objetivo é alcançar zero dano às pessoas e ao meio ambiente, supervisionando um processo de avaliação independente por meio do qual as instalações de resíduos serão auditadas e certificadas.

O GTMI supervisionará a implementação e a conformidade com o Padrão Global do Setor para Gestão de Resíduos (GISTM). As empresas que buscam atender ao padrão devem priorizar a segurança e melhorar a responsabilidade por meio de divulgações públicas em todas as instalações de resíduos. O GTMI será responsável por gerenciar a estrutura de garantia por meio da qual as instalações de resíduos serão auditadas e certificadas de forma independente em relação ao GISTM, por avaliadores terceirizados qualificados.

O desenvolvimento do instituto foi orientado por diretrizes abrangentes de um painel consultivo internacional representando várias partes interessadas.

"A devastadora ruptura da barragem de Brumadinho no Brasil, que matou 272 pessoas em 2019, foi um alerta claro para todo o setor e marcou o início de uma jornada vital para tornar essas instalações mais seguras para as pessoas e o meio ambiente. O ICMM, o PNUMA e o PRI convocaram a Revisão global de resíduos logo depois, e em agosto de 2020 publicamos o GISTM. A criação do instituto é o próximo passo transformador. Como uma iniciativa sem fins lucrativos, administrada por várias partes interessadas, acreditamos que ela proporcionará às comunidades, investidores e ao setor de mineração confiança de que medidas eficazes estão sendo implementadas para prevenir falhas futuras", disse Aidan Davy, COO adjunto do ICMM.

A missão do GTMI

A função principal do GTMI é gerenciar a estrutura de garantia. Isso será apoiado pela conscientização e incentivoàadoção do GISTM, compartilhamento de conhecimentos e melhores práticas para o gerenciamento responsável de resíduos, e divulgação transparente dos resultados das auditorias.

"O GTMI é uma parte vital da arquitetura global para alcançar o objetivo de zero danos às pessoas e ao meio ambiente provenientes de barragens de resíduos. A credibilidade do GISTM está na confiança de todas as partes interessadas no status de conformidade das instalações de resíduos. Atualizações serão feitas no GISTMàmedida que lições sejam aprendidas com a implementação, e a divulgação pública dos resultados das auditorias garantirá que as partes interessadas estejam sempre bem informadas", disse Adam Matthews, Diretor Chefe de Investimentos Responsáveis da The Church of England Pensions Board, representando os Princípios para Investimentos Responsáveis (PRI).

Estabelecendo um conselho de várias partes interessadas

Um passo fundamental para o GTMI é eleger um conselho de diretores que representará todo o ecossistema de comunidades e setores impactados pelas instalações de resíduos. Os coorganizadores estão convidando candidaturas dos seguintes grupos:

Setor de mineração

Comunidades potencialmente afetadas

Povos indígenas

Comunidade de investimentos

Setores bancário e de seguros

Comunidade técnica e acadêmica

Especialistas ambientais

Força de trabalho da mineração

Autoridades regulatórias



Uma vez que o conselho esteja em funcionamento, o GTMI recrutará um CEO e um Diretor Técnico, que formarão um comitê para supervisionar todas as questões técnicas. Auditores independentes também serão recrutados, treinados e certificados para avaliar e certificar as instalações de resíduos.

"A PNUMA está trabalhando para tornar a cadeia de valor de mineração e metais mais sustentável e minimizar seu impacto no meio ambiente e na saúde humana", disse Elisa Tonda, Chefe de Recursos e Mercados da PNUMA. "A administração por várias partes interessados do GTMI é fundamental para garantir transparência, responsabilidade e, por fim, construir confiança entre todos os envolvidos, o que contribuirá para um setor de mineração mais responsável", ela acrescentou.

Todas as partes interessadas estão convidadas a apoiar a gestão responsável de resíduos

O GTMI convidará todas as empresas mineradoras a se tornarem signatárias, comprometendo-se, assim, com a implementação do GISTM e aceitando auditorias e certificações independentes. Todas as outras partes interessadas serão convidadas a se tornar apoiadoras e a participar de esforços colaborativos para melhorar a gestão de resíduos.

Tornar-se signatário não apenas demonstrará um compromisso com a gestão responsável de resíduos, mas também pode ajudar a fortalecer os relacionamentos com reguladores e comunidades afetadas, aumentar a confiança dos investidores e, potencialmente, oferecer acesso a coberturas preferenciais de seguros.

Para saber mais sobre o GTMI ou como se tornar um signatário ou apoiador, acesse: www.thegtmi.org



Para se candidatar a um cargo no conselho, acesse: www.thegtmi.org/board-positions/

Sobre o Global Tailings Management Institute

O Global Tailings Management Institute (GTMI) é uma organização independente e administrada por várias partes interessadas, fundada para promover a ampla adoção e implementação do Padrão Global do Setor para Gestão de Resíduos (GISTM). O GISTM exige que os operadores de minas assumam responsabilidade e priorizem a segurança das instalações de resíduos, e o GTMI é responsável por gerenciar a estrutura de garantia através da qual as instalações de resíduos serão auditadas e certificadas em conformidade com este padrão, por avaliadores independentes e qualificados.

O GTMI foi cofundado pelo ICMM, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pelos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), apoiados pela ONU. A prioridade do GTMI é gerenciar uma estrutura de garantia para o GISTM, apoiada por ações para aumentar a conscientização, compartilhar conhecimentos e divulgar os resultados das auditorias. Seu objetivo é alcançar zero danos às pessoas e ao meio ambiente, com tolerância zero para fatalidades humanas.

