Consultoria empresarial impulsiona crescimento das PMEs

As pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam desafios significativos ao buscar crescimento e expansão em um mercado cada vez mais competitivo. De acordo com a pesquisa Cabeça de Dono, realizada pelo Itaú Empresas e Instituto Locomotiva, 60% dos líderes das PMEs brasileiras têm a intenção de expandir seus negócios no próximo ano. Apesar da intenção positiva, a pesquisa também revela que 79% dos entrevistados estão esperançosos ou empolgados em relação à situação atual de suas empresas, mas muitos deles enfrentam dificuldades operacionais e de gestão.

O estudo aponta que a acumulação de funções pelos líderes dessas empresas, muitas vezes responsáveis por múltiplos setores, pode prejudicar a gestão e a implementação de estratégias eficazes. Essa sobrecarga dificulta a visão estratégica e a tomada de decisões assertivas, elementos essenciais para o crescimento e a expansão dos negócios.

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, empresa especializada em auditorias e canal de denúncias, a consultoria empresarial surge como uma solução estratégica para apoiar as PMEs na superação desses obstáculos. "Consultores especializados oferecem uma visão externa e imparcial, ajudando a identificar pontos de melhoria, otimizar processos internos e implementar estratégias mais eficientes. Essa parceria permite que os líderes empresariais deleguem tarefas críticas e se concentrem em áreas estratégicas de crescimento", afirma Takahashi.

