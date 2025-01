Full Sail abre inscrições para CXP Teens January 2025

Estão abertas as inscrições para o Campus Experience Teens Edition, que acontece entre os dias 20 a 24 de janeiro de 2025, no campus da Full Sail University em Orlando, nos Estados Unidos. Podem participar adolescentes entre 13 e 17 anos de escolas parceiras da universidade no mundo todo.

O Campus Experience é uma semana de workshops e descobertas, realizada totalmente em inglês, com instrutores da Full Sail University. Há um custo de USD 500 por aluno, preço com desconto para estudantes que fazem o programa e que inclui almoço e um lanche da tarde de segunda a sexta-feira.

O programa exige visto de turista para todos os participantes. Em termos de viajar para Orlando, é possível viajar com os pais, que poderão levar o estudante ao campus de segunda a sexta, das 10h às 17h, além de participar de algumas das atividades, que são abertas aos responsáveis.

Além disso, em cada edição, há escolas que criam seu próprio grupo de estudantes, selecionam, agenciam e desenvolvem arranjos de viagem exclusivos para seus alunos. Se esse for o caso, o participante também deve informar a Full Sail University já ao preencher seu formulário de inscrição.

O que esperar do Campus XP Teens Edition?

Todos os participantes desenvolverão oito projetos diferentes durante o Campus XP Teens Edition. Assim, ao final da semana, os participantes terão criado um miniportfólio de projetos da área de economia criativa e tecnologias emergentes.

Olival destaca que os participantes que concluírem todas as tarefas do programa receberão uma carta de reconhecimento de participação, que poderá ajudar nos processos de admissão, caso decidam se candidatar para estudar no exterior.

“Mais do que projetos e um certificado de participação, os alunos que embarcarem nessa aventura aprenderão sobre indústrias e tendências da economia atual que abrirão um leque de possibilidades para suas futuras carreiras, à medida que acumulam repertório e experiência nas áreas que estudarão durante o programa”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

Olival destaca que o Campus Experience Teens Edition foi desenvolvido para jovens que sabem o quanto é importante começar a pensar no seu futuro e carreira. “O mundo está em constante mudança, e o mercado de trabalho também: sempre se reinventando”, afirma.

Ela destaca que a economia criativa oferece inúmeras opções de emprego. “Participar dessa imersão em nosso campus na Flórida é uma alternativa para aprender o que a economia criativa pode oferecer para sua vida profissional”, complementa.

Atividade promove interação em inglês e experiência imersiva

Olival ressalta que todas as atividades do Campus Experience Teens Edition são oferecidas em inglês, sem tradução. Os participantes não precisam ser nativos, mas é necessário um nível mínimo de habilidades de comunicação, pois se envolverão em exercícios ativos durante a semana.

Segundo a Community Outreach Director da Full Sail University, o principal objetivo é garantir que mais jovens visitem a universidade e que tenham uma experiência imersiva, conhecendo todos os estúdios, laboratórios, projetos, aulas e prêmios.

“Queremos que todos possam ter uma visão do que é investir em uma carreira criativa. Além disso, o evento promove a integração entre os alunos e escolas parceiras por meio de passeios, palestras internas nos colégios e iniciativas com alunos em outros projetos, como Game Jam e Tech Fest”, detalha.

Para Olival, imersões in loco, como o Campus Experience Teens Edition, são importantes para os jovens que desejam ingressar na indústria criativa. “Na Full Sail e dentro da CXP, os jovens conseguem ter atividades que são ‘mão na massa’, sem ficar apenas no teórico. Eles passeiam, conhecem, aprendem e conversam, e isso deve acontecer pessoalmente para que a experiência seja completa”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/campusxp/2025/jan/