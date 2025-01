Mercado de energia limpa amplia oportunidades profissionais

O mercado de energia limpa continua a crescer em ritmo acelerado, impulsionado por demandas globais por sustentabilidade e esforços para combater as mudanças climáticas. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), as fontes renováveis de energia representaram cerca de 30% da geração global de eletricidade em 2022, com projeções de expansão contínua devido a avanços tecnológicos e investimentos no setor.

Entre as principais fontes de energia limpa estão a solar, a eólica, a hídrica e a biomassa. Essas opções não apenas reduzem os impactos ambientais, mas também fomentam a geração de empregos em diversos setores industriais, como engenharia mecânica, elétrica e ambiental.

Gerson Francisco de Faria, técnico mecânico supervisor, trabalha diretamente nesse campo estratégico e ressalta a importância de unir diferentes áreas do conhecimento em prol de um objetivo comum. “Projetos de energia limpa exigem uma integração perfeita entre mecânica, elétrica e meio ambiente. Cada setor tem sua importância, e o sucesso do trabalho depende da sincronia entre todos os envolvidos”, afirma.

Gerson explica que os projetos de energia limpa precisam ter processos muito bem definidos e executados com responsabilidade, já que geralmente captam recursos naturais, como vento, água e luz solar, para transformá-los em energia utilizável. “Minha função é supervisionar cada etapa do processo, garantindo que seja executada conforme os padrões estabelecidos. É fundamental seguir rigorosamente o projeto para assegurar que o trabalho seja seguro, eficiente e sustentável”, destaca.

Além dos benefícios ambientais, o setor de energia limpa representa uma oportunidade econômica significativa. Segundo Gerson, a mecânica, por exemplo, desempenha um papel fundamental nesse mercado. “O conjunto de equipamento que suporta cada componente na turbina hídrica e eólica são extremamente calculados para cada um ter o melhor desempenho na geração de energia, pois o equipamento tem a garantia de projeto que pode variar até 5 anos”, explica.

Outra questão apontada por Gerson é o impacto positivo que esses projetos têm na comunidade. “Quando trabalhamos em energia limpa, sabemos que estamos contribuindo para um futuro melhor. É gratificante saber que o trabalho realizado aqui ajuda a reduzir emissões de carbono e promove o uso sustentável dos recursos naturais. Isso dá um propósito maior ao nosso esforço diário”, conclui.