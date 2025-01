Cirion expande sua rede de fibra óptica no México

A Cirion Technologies, provedor de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, continua expandindo sua rede de fibra no México, com um novo duto de fibra, preparado para IA, melhorando a conectividade entre a Cidade do México e Querétaro. Esta expansão tem como objetivo fornecer uma infraestrutura de última geração aos clientes da empresa, que requerem conectividade dedicada, infraestrutura de TI e presença na nuvem na região.

Depois de assinar um acordo estratégico com a Gold Data, a Cirion está expandindo sua presença conectando data centers na Cidade do México e Querétaro. Este movimento fortalece a infraestrutura preparada para IA ao assegurar um duto subterrâneo, que será utilizado para expandir a rede de fibra óptica da Cirion na região.

"Isso destaca os contínuos esforços da Cirion para aumentar seus investimentos em infraestrutura de fibra, a fim de atender às necessidades em constante expansão de seus clientes", comentou Diego Mahecha, EVP de Desenvolvimento Corporativo na Cirion Technologies. "Estamos confiantes de que esta nova rota nos permitirá atender eficazmente as necessidades específicas de acesso dedicado de nossos clientes, bem como fortalecer a redundância da nossa rede nesta importante região do México”.

Além disso, a Cirion investiu em novas redes metropolitanas com tecnologia óptica de última geração para triplicar o tamanho da pegada atual e levar conectividade de fibra a novas localidades em três cidades, incluindo anéis metropolitanos de 73 km em Guadalajara, ~200 km em Monterrey e +260 km na Cidade do México.

O anel nacional da Cirion no México atualmente se estende por aproximadamente +4.260 km e está conectado por rotas internacionais em Monterrey. O sistema de cabo submarino Cirion PAC (Pan-American Crossing) também conecta o México com Los Angeles, CA nos Estados Unidos, assim como com a Costa Rica e o Panamá na América Central.

"Entendemos a importância de expandir e renovar nossa infraestrutura para fornecer serviços de alta qualidade aos nossos clientes através de conexões rápidas e seguras. A Cirion continuará investindo na região para apoiar o crescimento empresarial e as iniciativas governamentais", disse Leonardo Barbero, Presidente da Unidade de Negócios de Conectividade na Cirion Technologies. "Isso reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento da nossa rede, não só no México, mas na região”.

