Inclusão socioemocional pode fortalecer PPPs de educação

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) devem ganhar ainda mais protagonismo em 2025. Dados mais recentes do iRadarPPP, da consultoria Radar PPP, apontam que, até novembro do ano passado, 88 editais foram publicados no Brasil, um número recorde. Em educação, o salto também surpreende: de 2004 a 2014, um contrato foi assinado. Só de janeiro a novembro de 2024, seis novas assinaturas ocorreram, o que reforça o crescimento desse setor.

Para o especialista em educação, Thiago Zola, esse é um caminho que pode ser ainda mais revolucionário para o ensino brasileiro, com a implementação do desenvolvimento socioemocional.

Para ele, as PPPs chegam para preencher uma importante lacuna que a iniciativa pública não consegue cobrir com perfeição. “O orçamento público não dá conta de garantir um ensino de qualidade a todos. Com isso, esse modelo emergente de contratos permite aos estudantes uma melhor assistência, sem prejudicar as contas dos governos. Mas, chamo a atenção para a necessidade de se fazer ainda mais e oferecer uma educação moderna”, comenta.

Thiago, que é também Head de Produtos da Mind Lab, plataforma com foco em infraestrutura social, destaca que essas parcerias precisam cobrir tudo o que envolve uma estrutura escolar de qualidade. “Além de toda a questão estrutural e de equipamentos, um centro de ensino de nível elevado dispõe de metodologias e didáticas transformadoras. O desenvolvimento socioemocional é um exemplo forte de alternativa que se adapta à hierarquia e ao currículo estabelecido pelos gestores e professores, sem se sobrepor a essa autoridade. Precisamos de soluções que representem ganhos reais para a evolução dos estudantes”, pontua o especialista.

A mais recente edição do iRadarPPP destaca a iniciativa de Manaus e a concessão administrativa para a implantação, ampliação, adequação e manutenção de 20 Unidades Escolares da capital amazonense. A publicação destaca detalhes do projeto, que contempla a construção de 17 Escolas Urbanas e 3 Complexos Educacionais da Escola Sustentável (Tucandeira), com investimento estimado de R$ 592,32 milhões.

Em São Paulo, a “PPP Novas Escolas” deve ganhar ainda mais espaço em 2025. O Governo do Estado planeja ceder a gestão administrativa, que envolve a manutenção e a operação, de mais 143 escolas estaduais para o modelo. Nesse lote, porém, serão contempladas apenas unidades já construídas, sendo 70 na Zona Oeste e 73 na Zona Leste da capital paulista, com investimento estimado em R$ 1,7 bilhão. As informações foram antecipadas pelo secretário-executivo de Desestatização e Parceria do Estado de São Paulo, Rafael Benini, ao portal Exame.

Segundo Benini, a consulta pública já foi realizada no final de 2024 e terá o edital publicado no primeiro trimestre de 2025. À publicação, o secretário também destacou que a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende adotar o modelo de parcerias público-privadas com 5.500 unidades escolares.

Trata-se de um novo passo após as concessões realizadas em outubro passado, que incluiu 33 escolas públicas estaduais. Para Thiago, os projetos possuem ainda mais potencial. “Essas iniciativas estão focadas na infraestrutura das escolas quase como um todo. Quase, pois, é importante analisarmos também o fator curricular. Estudos, como o “Social and Emotional Skills: Innovative tools for direct assessment”, mostram que a aplicabilidade das competências socioemocionais influenciou positivamente no desempenho acadêmico dos estudantes avaliados. Diversos outros materiais científicos apontam que esse caminho é promissor no desenvolvimento e capacitação dos alunos. Por isso, se faz necessário esse olhar ampliado por parte das lideranças das concessões como um todo”, completa.

