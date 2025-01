A Cognite, líder mundial em IA para o setor, anunciou hoje que foi indicada líder no relatório Green Quadrant: Industrial Data Management Solutions 2025 da Verdantix por fornecer uma plataforma de DataOps e IA líder de mercado para projetos de gerenciamento de dados industriais (IDM) complexos e em escala empresarial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250114923770/pt/

Verdantix Green Quadrant: Industrial Data Management Solutions 2025 (Graphic: Business Wire)

O relatório reconhece a plataforma Cognite Data Fusion® por sua orquestração de dados industriais estruturados e não estruturados profundamente configuráveis, desenvolvimento rápido de produtos e oferta de classe mundial para projetos complexos de IA e dados industriais com muitos ativos.

A Cognite recebeu uma pontuação perfeita por seus recursos de “modelagem de dados”, o elemento fundamental do Cognite Data Fusion® que permite que os clientes da Cognite se adaptem às tendências emergentes e permaneçamàfrente em um clima tecnológico em rápida evolução. Além disso, a Cognite recebeu pontuações perfeitas em “aquisição indireta de dados industriais”, “ambiente de desenvolvimento de plataforma” e “API de plataforma”, e a pontuação mais alta para “utilização de dados não estruturados” de todas as plataformas de dados analisadas.

A Verdantix também destacou o Cognite Atlas AI™ como um exemplo de inovação em fazer a IA industrial funcionar para aplicações práticas. Com seu foco na usabilidade no mundo real, o Cognite Atlas AI™ foi destacado por sua capacidade de otimizar a recuperação e interpretação de dados orientados por agentes, com o apoio de um relatório de benchmarking industrial que ajuda as organizações a selecionar os LLMs mais adequados para seus casos de uso específicos.

“As soluções de gerenciamento de dados industriais desempenham um papel fundamental para permitir que as organizações integrem e aproveitem seus dados com eficácia, especialmenteàmedida que a IA se torna cada vez mais central para as operações industriais”, explicou Joe Lamming, analista sênior de Transformação Industrial da Verdantix. “Os recursos de modelagem de dados líderes de mercado da Cognite contextualizam diversos tipos de dados, desde séries temporais estruturadas até documentos não estruturados. Consideramos esses recursos como vitais para preencher a lacuna entre dados brutos e insights acionáveis e automação. Soluções como as oferecidas pela Cognite mostram como os gráficos de conhecimento industrial podem fundamentar os aplicativos de IA em verdades específicas do domínio e com referências cruzadas, permitindo que as organizações criem sistemas de informações úteis em ambientes complexos de TO, TI e TE.”

“A modelagem de dados é a pedra angular da abordagem da Cognite para enfrentar desafios industriais complexos”, afirmou Geir Engdahl, diretor de Produtos da Cognite. “Nossas técnicas avançadas, incluindo nosso workbench de agente industrial Cognite Atlas AI™, preenchem a lacuna entre dados brutos e insights acionáveis, tornando as informações acessíveis e significativas tanto para humanos quanto para sistemas de IA. À medida que a IA generativa remodela o cenário industrial, nosso compromisso com a modelagem de dados robusta e flexível garante que capacitemos os clientes com a base certa para soluções inovadoras baseadas em IA, adaptadas às suas realidades operacionais.”

O Cognite Data Fusion® serve como a pedra angular das aspirações de Digitalização (DX) da Cosmo Energy”, disse Noriko Rzonca, Ph.D., diretora digital da Cosmo Energy Holdings. “A modelagem de dados orientada por IA generativa com a Cognite permite que nossas operações sejam mais seguras e otimizadas. Estamos entusiasmadas em ver a empresa receber esse merecido reconhecimento como líder em soluções de gerenciamento industrial.”

Consulte o relatório completo aqui: Cognite reconhecida como líder em soluções de gerenciamento de dados industriais

Solicite uma demo do Cognite Data Fusion® e do Cognite Atlas AI™ aqui: cognite.com/request-demo

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa trabalhar para a indústria. Empresas líderes em energia, fabricação e eletricidade e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real que transformam suas operações pesadas em ativos para serem mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável que torna fácil para todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessarem e compreenderem dados industriais complexos, cooperarem em tempo real e construírem um futuro melhor. Acesse o nosso site www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X.

Sobre a Verdantix

A Verdantix é a líder de pensamento essencial para a inovação que melhora o mundo. Apoiamos os agentes das mudanças com nossos dados próprios, conhecimento exclusivo e redes de executivos. Nossa análise de impacto é fornecida por meio de uma plataforma digital, contratos de consultoria e eventos presenciais para milhares de tomadores de decisão em mais de 100 países. A partir de escritórios em Londres, Nova York e Boston, a equipe de pesquisa da Verdantix aplica os princípios de rigor, precisão e curiosidade para ajudar clientes distribuídos no mundo inteiro a resolver seus desafios mais complexos. verdantix.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250114923770/pt/

Michelle Holford, vice-presidente global de RP

Michelle.Holford@Cognite.com