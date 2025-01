O ZAPI GROUP, líder global em eletrificação de veículos, anuncia que sediará sua quarta conferência virtual Future of Electrification nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025. Com base no sucesso dos anos anteriores, a conferência deste ano examinará as tendências na mudança mundial em direçãoàeletrificação, os desafios e oportunidades em diferentes regiões geográficas e as mais recentes inovações que impulsionam a adoção e a transformação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250116156608/pt/

ZAPI GROUP’s Future of Electrification 2025 virtual conference takes place on February 26-27. (Graphic: Business Wire)

Apresentada pelo ZAPI GROUP, líder em eletrificação desde 1975, a conferência fornecerá insights sobre a dinâmica do mercado, tecnologia e fatores regulatórios que moldam o movimento de eletrificação. Centrada no tema “Inovando para a mudança”, os apresentadores compartilharão experiência de liderança no espaço de eletrificação industrial, discutirão o impacto da tecnologia de baterias na adoção da eletrificação, examinarão os desafios no cenário de comércio global em evolução e muito mais.

“O ano passado foi marcado por avanços tecnológicos significativos e incerteza geopolítica, tornando a capacidade de adaptação e inovação crucial. Nossos clientes, parceiros e colegas da indústria demonstraram resiliência notável e superaram vários desafios neste cenário dinâmico”, disse Lloyd Gomm, Diretor de Marketing Global do ZAPI GROUP. “Estamos entusiasmados em sediar nosso quarto evento virtual anual como uma forma de discutir essas realidades com outros líderes em eletrificação e promover o movimento global de eletrificação em veículos industriais, comerciais e utilitários.”

O programa dinâmico deste ano apresenta apresentações principais da aclamada especialista em tecnologia e inovação Paulina Modlitba e Dr. Giorgio Rizzoni, Professor de Engenharia Mecânica e Aeroespacial e da Cátedra Ford Motor Company em Sistemas Eletromecânicos na Ohio State University. Apresentadores de organizações líderes como Volvo CE, Jungheinrich, Bastion Solutions e Infineon se juntamàequipe do ZAPI GROUP para explorar desafios e oportunidades no cenário atual da eletrificação. Sara Jensen, editora executiva da Power & Motion, retorna este ano, trazendo sua experiência e perspectiva em todos os setores como moderadora de alguns dos painéis de discussão do evento.

As inscrições gratuitas para o The Future of Electrification 2025 já estão abertas. www.futureofelectrification.org.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está proporcionando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e software de navegação autônoma para serem aplicados em veículos totalmente elétricos e híbridos. Como líder mundial em eletrificação, com profunda experiência em sistemas, liderança em inovações e uma obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta agora com mais de 1.700 funcionários ao redor do mundo, com receita anual total de mais de US$ 700 milhões.

Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250116156608/pt/

Contato com a imprensa

AnnMarie Carson, Communiqué PR

Fone: (206) 282-4923 ext. 119

E-mail: zapigrouppr@communiquepr.com