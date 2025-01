illumynt, uma empresa da CNE Direct, sente o prazer de anunciar a promoção de Jörg Herbarth como Diretor de Operações.

Jörg ingressou na illumynt em junho de 2022 e ocupou diversos cargos executivos na organização. Em seu novo cargo, Jörg terá foco em consolidar a posição da illumynt como líder de mercado em serviços de disposição de ativos de TI para o setor de IA e computação. Ele também irá liderar esforços para expandir as soluções mundiais da cadeia de fornecimento reversa da illumynt para OEMs.

Com um enfoque centrado no cliente, Jörg irá concluir iniciativas estratégicas da illumynt ao aproveitar a automação de dados e processos, impulsionada por IA, para maximizar a sustentabilidade, a segurança e o valor para nossos clientes.

Damos as boas-vindasàliderança de Jörg enquanto continuamos inovando e oferecendo soluções excepcionais para nossos parceiros e clientes ao redor do mundo.

