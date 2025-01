Armários inteligentes aliam economia e suporte a sellers

O desafio do cliente de se encontrar com o entregador para receber uma encomenda com absoluta segurança, sem a necessidade de intermediários, representa uma dor de cabeça para o setor de logística. Os desencontros não apenas pesam na avaliação do consumidor como também geram gastos extras de combustível e de operação.

Esse cenário gera ainda mais preocupação diante do crescimento do e-commerce. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima um faturamento acima dos R$ 205 bilhões para 2024, o que representaria uma alta de 10,45% em comparação com o desempenho consolidado em 2023. Alguns players das vendas on-line reconhecem já há alguns anos que é necessário ajustar a estratégia para otimizar o last mile, como é chamada a última etapa do processo de entrega da mercadoria ao cliente.

A instalação de lockers, armários inteligentes com acesso por senha ou QR Code, tem sido uma solução para o problema. Além de facilitar a entrega de produtos, os armários também atendem microempresas que utilizam serviços de logística.

“Os smart lockers vêm ganhando muito destaque como soluções para os sellers, que são os pequenos fornecedores que vendem pelo marketplace das gigantes do e-commerce. Esses comerciantes têm o desafio de entregar a mercadoria a um baixo custo. O problema é que o baixo fluxo de vendas não faz valer a pena firmar contrato com uma empresa de logística. Então, o uso dos lockers viabiliza uma forma de levar o produto aos seus clientes de forma mais ágil e barata”, explica Gabriel Peixoto, proprietário da empresa Meu Locker, que atua no fornecimento de armários inteligentes.

“Isso reforça o entendimento de que as vantagens de um locker são múltiplas para o mercado. Seu uso de forma exponencial faz reduzir consideravelmente os custos com as entregas fragmentadas, e isso também diminui os custos das empresas e garante entregas com sustentabilidade, economia e eficiência”, explica.

Gabriel Peixoto reforça ainda que os smart lockers vêm transformando a relação das empresas de e-commerce e de logística com os consumidores. “Há uma tendência muito forte de que a diversificação dos endereços de entrega impulsione as vendas on-line. Além disso, são nítidas as reduções dos custos com entrega e a adesão da empresa à ideia de sustentabilidade. Ganha o consumidor, ganha o caixa da empresa e ganham os microempreendedores envolvidos que operam no marketplace”, avalia o sócio-proprietário da Meu Locker.





