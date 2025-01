Barbieri mostra tipos de acabamentos externos em steel frame

O Steel Frame tem ganhado espaço em diferentes projetos arquitetônicos devido aos benefícios que apresenta em sustentabilidade, prazo e orçamento da obra e pela flexibilidade no design de acabamentos exteriores. O sistema possibilita combinar uma variedade de materiais adaptados a diferentes estilos e funções.

De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, “a flexibilidade do Steel Frame auxilia na escolha do acabamento externo, além de possibilitar uma alta capacidade de isolamento térmico. Embora as paredes perimetrais incluam normalmente algum tipo de isolamento interno, este não é suficiente para proteger a face exterior dos perfis de aço. Ou seja, é fundamental adicionar uma camada de isolamento no exterior para maximizar o desempenho térmico. Este isolamento se torna essencial também para proteger a obra contra impactos e definir o estilo de acordo com o seu desenho", diz.

Rossi traz quatro exemplos de acabamentos utilizados nas construções em steel frame:

1. Sistema de Isolamento Multicamadas

O Sistema de Isolamento Multicamadas (da sigla em Inglês EIFS - Exterior Insulation and Finish System) é um método de revestimento exterior que reduz o consumo de energia mantendo estável a temperatura interior, proporcionando ainda resistência mecânica e proteção climática. É composto por um conjunto de elementos aplicados em diversas camadas: Substrato (painel Steel Frame, placa de reforço e barreira contra água e vento), Poliestireno expandido (EPS), Base Coat + malha de reforço + Finish Coat e o acabamento final.

2. Placas cimentícias autoclavadas

As Placas Cimentícias Autoclavadas ou Fibrocimento são painéis confeccionados com cimento, areia sílica e fibras de celulose, curados em alta pressão e temperatura para aumentar sua resistência e estabilidade dimensional. Principais vantagens deste tipo de acabamento:

Resistência à água e à umidade: graças ao processo de autoclave, estes painéis possuem baixa absorção de água, o que os torna adequados para resistir à umidade. Sendo assim, são ideais para ambientes externos e úmidos;

Incombustibilidade: são resistentes ao fogo, proporcionando segurança em caso de incêndio;

Estabilidade dimensional: mantêm sua forma sem expandir ou contrair, mesmo com mudanças de temperatura e umidade, tornando-se muito estáveis ??em diversas condições climáticas;

Leveza: embora resistentes, essas placas são mais leves que outros materiais cimentícios, o que as torna mais fáceis de manusear e instalar;

Isolamento térmico e acústico: oferecem boas propriedades de isolamento, ideais para projetos de alta eficiência energética.

3. Tapume

O tapume é um revestimento externo comumente usado em estruturas leves, como Steel Frame. Atualmente, os tipos de revestimento mais comuns são o vinílico e o cimentício.

Revestimento de vinil: revestimento de PVC leve, durável e acessível, ideal para quem procura um acabamento de baixa manutenção.

Durabilidade: resiste às intempéries sem se deteriorar;

Baixa manutenção: não requer pintura e é fácil de limpar;

Resistência a mofo e insetos: devido à sua composição em PVC, é imune a danos causados ??por umidade, cupins e outros insetos;

Eficiência energética: melhora o desempenho térmico quando instalado com isolamento;

Versatilidade de design: ampla gama de cores e texturas, incluindo acabamentos semelhantes à madeira.

Tapume cimentício: fabricado com placas de cimento autoclavadas, permite acabamentos decorativos de alta resistência e é utilizado tanto em fachadas quanto em detalhes arquitetônicos.

Alta resistência: suporta bem condições climáticas extremas;

Retardador de fogo: resistente ao fogo, tornando-o uma opção segura para ambientes externos;

Estabilidade dimensional: não deforma nem incha com a umidade, mantendo sua estética ao longo do tempo;

Versatilidade de design: ampla gama de cores, texturas e estilos. Alguns tipos imitam a aparência da madeira sem as desvantagens de manutenção.

4. Chapa ondulada

A chapa ondulada é um revestimento de chapa metálica com ondulações que lhe conferem elevada resistência estrutural e capacidade de drenagem. É ideal para projetos que exigem durabilidade e baixa manutenção, sendo um revestimento econômico e de rápida instalação.

Materiais: é feito através da aplicação de uma camada de zinco em ambas as faces da chapa de aço, protegendo-a contra a corrosão;

Resistência estrutural: as ondulações aumentam a sua rigidez, tornando-o adequado para telhados e paredes leves, mas robustas;

À prova d'água: o design com nervuras facilita a drenagem, sendo ideal para telhados;

Variedade estética: disponível em diversas cores e acabamentos, adaptando-se a diferentes estilos. Pode ser de formato nervurado ou trapezoidal, de cor metálica ou pré-pintada;

Versatilidade: as suas diferentes larguras úteis e variedade de espessuras tornam este produto adaptável às mais diversas utilizações: coberturas habitacionais, fechamentos laterais, coberturas de edifícios e galpões, cofragens perdidas etc.

Este revestimento pode ser combinado com EPS, que se ajusta às ondulações da chapa para obter um isolamento térmico ideal.

“Estes são diferentes tipos de acabamentos que podem ser aplicados aos mais variados estilos e projetos em Steel Frame. No entanto, é fundamental buscar um profissional capacitado em construção a seco. Não é qualquer um que é capaz de trabalhar com Steel Frame, pois esta técnica exige conhecimento do sistema e implica em particularidades conforme o tipo de revestimento escolhido. Cada projeto é único”, complementa Rossi.