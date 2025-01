A Transition Industries LLC, desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio em escala mundial com zero emissões líquidas de carbono, e a Veolia Water Technologies & Solutions, líder mundial em tecnologia da água, assinaram um acordo para explorar o fornecimento de tecnologia avançada de água industrial para o projeto Pacifico Mexinol em Sinaloa (México). Com previsão de iniciar suas operações em 2028, a Pacifico Mexinol está pronta para ser a maior instalação autônoma de produção química com emissões ultrabaixas de carbono do mundo, com uma produção de 6.145 toneladas métricas de metanol (MT) por dia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250112377285/pt/

O memorando de entendimento (MoU) delineia a colaboração entre a Transition Industries e a Veolia para desenvolver uma estratégia hídrica orientada por objetivos para o projeto Pacifico Mexinol. Projetada com o Conselho de Água Potável e Esgoto do município de Ahome (JAPAMA), essa estratégia tornaria o local da Pacífico Mexinol uma das maiores aplicações do mundo de reutilização de água industrial a partir de efluentes municipais, aproveitando as soluções tecnológicas de ponta da Veolia.

A abordagem de gerenciamento de água do projeto Pacifico Mexinol enfrenta a escassez de água de frente a partir do uso de tecnologias inovadoras para evitar a exploração de fontes de água doce, preservando assim esses preciosos recursos para a agricultura local e as necessidades da comunidade.

Em vez disso, ele emprega um sistema de ciclo fechado que trata e recicla as águas residuais municipais, seguindo as normas nacionais. Essa abordagem evitará que mais de 8,5 milhões de metros cúbicos de águas residuais sejam despejados anualmente na Baía de Ohuira, reduzindo o impacto ambiental.

Sob os termos do MoU, a Veolia projetaria e equiparia a estação de tratamento de água com tecnologias avançadas, como as membranas de ultrafiltração ZeeWeed 500D™, as membranas de osmose reversa PROflex™ e a eletrodeionização E-Cell™. A Veolia também seria responsável pelo comissionamento e partida do equipamento e da tecnologia para otimizar o desempenho da estação de tratamento do projeto Pacifico Mexinol.

Balmore Brito, diretor do projeto Pacifico Mexinol e chefe de Engenharia e Tecnologia da Transition Industries, disse: “Anos de envolvimento da comunidade e do município levaram ao desenvolvimento de um conjunto de soluções de projeto orientadas por objetivos, como nossa estratégia de águas residuais. A capacidade de fazer parceria com a Veolia, líder mundial em soluções hídricas, para alavancar a tecnologia e minimizar os impactos ambientais negativos, é fundamental para nossos valores fundamentais de combate às mudanças climáticas e liderança em responsabilidade ambiental e social”.

Anne Le Guennec, vice-presidente executiva mundial de Tecnologias da Água da Veolia, acrescentou:“Estamos muito orgulhosas em colaborar com a Transition Industries em um projeto tão transformador. Nossas melhores tecnologias de água e processos de regeneração permitirão a produção sustentável de metanol, contribuindo para a aceleração da descarbonização e redução das emissões de gases de efeito estufa, em total alinhamento com nossos compromissos do programa estratégico GreenUP”.

A Transition Industries está desenvolvendo o projeto Pacifico Mexinol em conjunto com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Quando iniciar suas operações em 2028, espera-se que a Pacifico Mexinol seja a maior instalação única de metanol de ultrabaixo carbono do mundo – produzindo cerca de 350 mil toneladas de metanol verde e 1,8 milhão de toneladas de metanol azul anualmente a partir de gás natural com captura de carbono.

Essa parceria entre a Transition Industries e a Veolia marca um importante avanço nas práticas industriais sustentáveis, demonstrando o poder da colaboração para enfrentar os desafios ambientais globais e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento econômico.

SOBRE A TRANSITION INDUSTRIES

A Transition Industries LLC, com sede em Houston (EUA), é uma desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio em escala mundial com zero emissões líquidas de carbono, cuja missão é lidar com as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, entre em contato com inquiries@transitionind.com.

SOBRE A VEOLIA

O Grupo Veolia tem como objetivo se tornar a empresa de referência para a transformação ecológica. Presente nos cinco continentes, com cerca de 218 mil profissionais na sua equipe de trabalho, o Grupo projeta e implementa soluções úteis e práticas para o gerenciamento de água, resíduos e energia que estão contribuindo para uma mudança radical da situação atual. Por meio de suas três atividades complementares, a Veolia ajuda a desenvolver o acesso aos recursos, a preservar os recursos disponíveis e a renová-los. Em 2023, o Grupo Veolia forneceu água potável a 113 milhões de habitantes e saneamento a 103 milhões, produziu 42 milhões de megawatts-hora de energia e tratou 63 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) alcançou uma receita consolidada de 45.351 milhões de euros em 2023. www.veolia.com

