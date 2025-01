HONG KONG, Jan. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A inscrição global para o Hong Kong Laureate Forum 2025 (o Fórum) já está aberta e será encerrada em 31 de março de 2025. Convidamos estudantes de doutorado, pós-graduação (doutorado/mestrado), bem como estudantes de graduação com 35 anos ou menos que estejam cursando estudos ou pesquisas em Astronomia, Ciências da Vida e Medicina, Ciências Matemáticas ou outras áreas relacionadas. Os candidatos elegíveis devem se inscrever em https://application.hklaureateforum.org/registration/.

O Fórum inaugural ofereceu uma plataforma de classe mundial, oferecendo oportunidades para cientistas de todo o mundo para intercâmbios intergeracionais, interculturais e interdisciplinares e inspirar novas ideias.

O Fórum inaugural, realizado com sucesso em 2023, foi amplamente aclamado pelas suas vibrantes e intercâmbios intelectuais entre participantes, Shaw Laureates e outros cientistas ilustres de todo o mundo. Com base no sucesso, o Conselho do Hong Kong Laureate Forum (o HKLF) tem o prazer de anunciar que a segunda edição do Fórum será realizada de 5 a 8 de novembro de 2025 em Hong Kong. O Fórum visa inspirar novas ideias e promover conexões duradouras entre disciplinas, gerações e culturas. Além de palestras plenárias, discussões em painel e sessões em grupos paralelos, o Fórum contará com encontros informais, proporcionando amplas oportunidades de networking e diálogos.

O professor Timothy W Tong, SBS, BBS, JP, presidente da HKLF, disse: “Nosso objetivo é promover um ambiente dinâmico onde jovens cientistas possam se envolver com os principais cientistas de todo o mundo em várias disciplinas. A posição única de Hong Kong como um centro internacional de pesquisa científica, juntamente com sua forte infraestrutura científica e apoio do governo, o torna o local ideal para uma reunião científica global entre os participantes.”

O Professor E Peter Greenberg, Shaw Laureate em Ciências da Vida e Medicina 2015, disse: “Acho simplesmente maravilhoso poder reunir cientistas de sucesso com jovens que estejam tentando encontrar seu caminho, por isso minha participação foi imediata.”

O Professor Simon DM White, Shaw Laureate em Astronomia 2017, disse: “Quero muito encontrar e conversar com estes jovens. Acho que é disso que o Fórum deve ser e é certamente isso que espero encontrar.”

Os 200 jovens cientistas mais destacados serão selecionados para participar do Fórum por um Painel de Revisão Científica composto por acadêmicos locais e internacionais. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de março de 2025. Para mais informações, visite https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. Para perguntas, contate: programme@hklaureateforum.org.

Sobre o Hong Kong Laureate Forum

O Hong Kong Laureate Forum (o Fórum) é um evento de intercâmbio e networking científico internacional organizado pela HKLF que tem por objetivo inspirar e conectar os líderes atuais e futuros na busca científica. O Fórum também visa promover a compreensão e os interesses da geração jovem em Hong Kong e além em várias disciplinas em ciência e tecnologia, em particular Astronomia, Ciências da Vidam e Medicina e Ciências Matemáticas.

O HKLF foi criado em maio de 2019 e é totalmente patrocinado pela Lee Shau Kee Foundation. Impulsionada pelo compromisso de avançar sua missão por toda parte, a Fundação Lee Shau Kee tem, ao longo dos anos, oferecido apoio ilimitadoàeducação e ao desenvolvimento de talentos em Hong Kong, na China continental e no exterior. Além disso, a Fundação se dedica em reduzir a pobreza e em promover o bem-estar social, beneficiando assim inúmeros indivíduos. A Shaw Prize Foundation, que organiza o renomado prêmio internacional anual, ou seja, o Shaw Prize, é o principal parceiro do HKLF. Desde o seu lançamento, o HKLF tem feito todos os esforços para promover a ciência na comunidade e em todo o mundo.

