Saber Social e Descomplica oferecem faculdade de graça

Em 2023, uma em cada quatro mulheres entre 15 e 29 anos no Brasil não estudava, nem estava empregada, segundo o IBGE. Essa realidade afeta 25,6% das jovens brasileiras, muitas das quais enfrentam barreiras econômicas, sociais e culturais que dificultam o acesso ao ensino superior e a empregos de qualidade.

Para mudar esse cenário, o Instituto Saber Social e a Descomplica Faculdade Digital firmaram uma parceria que disponibiliza 50 bolsas integrais de graduação em diversas áreas. A iniciativa busca reduzir desigualdades de gênero e democratizar o acesso à educação superior, com foco inicial em mulheres de Sumaré e Hortolândia, mas aberta a todas as pessoas com ensino médio completo do Brasil.

Os benefícios do ensino superior digital

As universidades digitais, como a Descomplica, eliminam barreiras físicas e geográficas, oferecendo flexibilidade e acesso inclusivo à formação superior. Além disso, os cursos são alinhados às demandas contemporâneas do mercado de trabalho, preparando profissionais para carreiras em constante transformação, além de reconhecidos pelo MEC.

Os bolsistas terão acesso a cursos em áreas fundamentais, como:

Tecnologia:

Engenharia:

Gestão:

Esses cursos são projetados para atender às demandas do mercado de trabalho atual, oferecendo flexibilidade e acessibilidade para quem busca aprimorar suas habilidades e expandir suas oportunidades profissionais.

Para mais informações sobre os cursos e processos seletivos, basta visitar o site oficial da Descomplica (link).

"A Descomplica está feliz em firmar essa parceria com o Instituto Saber Social pelo compromisso compartilhado de reduzir as desigualdades sociais e ampliar oportunidades de transformação por meio da educação. Nosso modelo digital elimina barreiras geográficas e financeiras, tornando o ensino superior mais acessível em todo o Brasil. Além disso, os cursos são práticos e alinhados às demandas do mercado atual, oferecendo formações em áreas de alta empregabilidade, como tecnologia, gestão e comunicação, o que garante aos bolsistas uma preparação sólida para ingressar e se destacar em suas carreiras", diz Ludmila Scalco, Gerente Acadêmica da Descomplica.

Um ecossistema completo de suporte

Além das bolsas integrais, o projeto inclui um sistema de apoio para garantir o sucesso dos participantes:

Apoio tecnológico e presencial : o Instituto Saber Social oferece acesso à internet, computadores e suporte presencial em suas unidades em Sumaré e futuramente em Hortolândia.

Formação prática e relevante: os cursos da Descomplica são atualizados e direcionados às necessidades do mercado de trabalho.

Mentoria personalizada: a Edugital orientará os bolsistas com tutoria, ajustes de currículo, habilidades interpessoais e estratégias para ingressar no mercado local e global.

Impacto local com abrangência nacional

Embora priorize mulheres de Hortolândia e Sumaré, a parceria está aberta as pessoas de todo o Brasil, contanto que tenham concluído o ensino médio. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuindo diretamente para:

ODS 4 : Educação inclusiva e de qualidade.

ODS 8 : Empregos dignos e crescimento econômico.

: Empregos dignos e crescimento econômico. ODS 10: Redução das desigualdades sociais e de gênero.

“Acredito no poder transformador da educação porque vivi isso. Ingressar na faculdade aos 41 anos mudou minha vida e me trouxe até aqui. Essa parceria é uma oportunidade de criar mudanças duradouras na vida de muitas mulheres, dentro e fora de suas casas", Elenilsa Rosa, gestora do Instituto Saber Social.

Como se inscrever?

As inscrições para as bolsas já estão abertas. Interessados podem obter informações e realizar inscrições no site do Instituto Saber Social:

https://institutosabersocial.org.br/instituto-saber-social-e-descomplica-lancam-parceria-para-oferecer-bolsas-de-graduacao-e-transformar-vidas/

Quem preferir, pode se inscrever presencialmente na Unidade I do Instituto Saber Social, em Sumaré. As pessoas selecionadas serão notificadas via e-mail e WhatsApp cadastrados no formulário.

"Uma graduação digital não só amplia o acesso à educação, mas também conecta as pessoas a novos patamares de oportunidades do mercado global, que cresce exponencialmente", destaca Alan Dantas, conselheiro do Instituto Saber Social e organizador da parceria.

