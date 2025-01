A Cirium, a fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, revelou o primeiro assistente de IA generativo do setor, projetado especificamente para a pontualidade (OTP) de companhias aéreas e aeroportos. O OTP Awards AI é o primeiro dos assistentes de IA generativos da Cirium, projetado para complementar a análise da Avaliação de Pontualidade de 2024 da Cirium.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250108451845/pt/

Cirium's new On-Time Performance Awards AI assistant (Photo: Business Wire)

O assistente de IA permite que qualquer pessoa conectadaàaviação se aprofunde nos resultados de melhor desempenho, analise as pontuações de desempenho no prazo, voos rastreados e informações sobre o fator de conclusão e descubra tendências de desempenho com facilidade. Com essa ferramenta, os usuários podem consultar e comparar suas métricas com as dos líderes do setor para identificar lacunas de desempenho.

“2025 será um ano crucial para a aviação,àmedida que busca aprimorar o uso de análises e automatizar fluxos de trabalho”, afirmou Jeremy Bowen, CEO da Cirium. “Os novos assistentes de IA da Cirium atendemàcrescente necessidade de disponibilidade de dados, que é essencial para decisões avançadas e baseadas em dados. O primeiro de nossos assistentes foi projetado para ampliar a análise da Avaliação de Pontualidade de 2024 da Cirium e é o primeiro desse tipo no mercado. E isso é apenas o começo”.

Usando o assistente, o usuário pode descobrir insights e identificar tendências de desempenho de companhias aéreas e aeroportos. A ferramenta pode mostrar a capacidade de uma companhia aérea de se recuperar de interrupções e manter um alto nível de pontualidade. Um dos principais recursos do OTP AwardsAI é a capacidade das companhias aéreas e aeroportos de comparar seu desempenho com o de seus pares. O OTP Awards AI é o primeiro de vários assistentes que a Cirium lançará no mercado este ano.

Os assistentes de IA da Cirium estão sendo criados com um foco em precisão e exatidão, conectando-se diretamenteàplataforma de dados líder do setor da Cirium, que é considerada a mais abrangente do setor. Em seguida, vem o OTP Improvement AI, um assistente de IA de melhoria de pontualidade, projetada para levar a análise de pontualidade ainda mais longe e identificar oportunidades para eficiência operacional, melhorar a conscientização situacional e conduzir uma análise profunda de interrupções.

Para obter mais informações sobre o OTP Awards AI da Cirium e para se inscrever na lista de espera do OTP Improvement AI, acesse https://www.cirium.com/analytics-services/aviation-ai/on-time-performance-ai/

Para visualizar e baixar a Avaliação de Pontualidade de 2024 da Cirium, clique aqui.

Para falar com assessoria de de imprensa da Cirium, envie um e-mail para media@cirium.com

Sobre a Cirium

A Cirium® é a fonte mais confiável do mundo de análises de aviação. A empresa oferece dados poderosos e análises de vanguarda para potencializar um amplo espectro de participantes do setor. Ela vem equipando companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras com a clareza e a inteligência de que precisam para otimizar suas operações, tomar decisões com informação e acelerar o crescimento de receitas.

A Cirium® é parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas de análise e decisão com base em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga a Cirium® no LinkedIn ou acesse cirium.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250108451845/pt/

media@cirium.com