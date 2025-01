Let's Go Wine e Vila Galé firmam parceria enoturística em Portugal e no Brasil

No cenário global, o turismo cultural e gastronômico tem ganhado cada vez mais destaque. Em Portugal, com a gastronomia mediterrânea e a diversidade de ofertas vitivinícolas, essa tendência não é exceção. Com 14 regiões vitivinícolas e 31 denominações de origem controlada (DOC), o país oferece experiências para os mais diversos públicos.

Desde 2018 atuando no mercado turístico português, Elisa Wozniak, graduada em Enoturismo pela Universidade Lusófona de Lisboa, e o seu marido, Farley Wozniak, especialista em Marketing, decidiram fundar em fevereiro de 2023 a Let´s Go Wine Travel and Experience. Desde então, a empresa vem crescendo e estabelecendo relacionamento no setor, incluindo a recente colaboração com o Grupo Vila Galé em março de 2024.

“No primeiro ano de aniversário da empresa, já podemos comemorar alguns parceiros como a CVC, TAP e, recentemente, em março de 2024, com o Grupo Vila Galé”, comenta Elisa que, além da dedicação ao setor, a empresa buscou também consultoria profissional com a Associação Portuguesa do Enoturismo - APENO.

Durante o evento, que ocorreu em Lisboa, no Vila Galé Ópera, a jornalista de vinhos e enoturismo, Maria João de Almeida, presidente da APENO, partilhou as suas observações. “A chegada da Let’s Go Wine ao país foi marcada pela determinação em aprender e aplicar seus conhecimentos no setor do enoturismo, encontrando em Portugal um terreno fértil para suas ambições”, comenta a jornalista.

Neste evento foram lançados dois pacotes de enoturismo, um deles para o Alentejo/Beja, com opções para casais, grupos e também para famílias com crianças, uma vez que a Herdade Vila Galé, conta com o Nep Kids, uma área temática pensada exclusivamente para crianças, enquanto os pais podem desfrutar de outras atividades. O outro pacote é um circuito de quatro dias, com saída de Lisboa ou Algarve e com roteiro que percorre o Alentejo, Douro (Passeio de Barco) e a cidade do Porto com city tour e prova de Vinho do Porto.

“Essa parceria tem o objetivo de explorar o potencial da oferta de enoturismo para os mais variados viajantes do mundo”, enfatiza a representante da Let’s Go Wine. Eles destacam ainda os enólogos das duas adegas: Marta Maia no Alentejo e Ricardo Gomes no Douro. Farley comenta: “São propostas completamente diferentes entre o Alentejo e o Douro, onde cada um dos enólogos consegue extrair o melhor da sua região, do terroir e das diferenças do clima que a natureza oferece”, pontua.

Porfírio Perdigão, diretor de operações do Grupo Vila Galé, destacou que a união com a Let's Go Wine tem como um dos objetivos operacionalizar o programa de enoturismo. “Esta parceria visa destacar a importância de agregar valor às experiências oferecidas através do enoturismo especializado”.

Farley Wozniak destaca que a Let's Go Wine atualmente está posicionada como uma empresa jovem, com foco no empreendedorismo, buscando alianças com empresas nacionais e internacionais do setor. “Já estamos iniciando as nossas operações no Brasil com o objetivo de desenvolver em conjunto com os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul projetos e experiências vínicas para o turista nacional, europeu e do mundo para revelar o grande potencial enoturismo latente das regiões vitivinicolas da Serra Gaúcha, Catarinense e Paulista”, completa o profissional.

Amantes da cultura e do vinho podem conferir mais informações no link:

https://www.instagram.com/letsgowine.portugal

Website: https://www.instagram.com/letsgowine.portugal