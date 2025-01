A enfermeira Maria Victoria Juan, das Filipinas, consultora dos Serviços de Saúde do Exército das Filipinas e coronel da Força de Reserva das Forças Armadas das Filipinas, foi anunciada como a vencedora do prêmio Aster Guardians Global Nursing Award 2024 e premiada com US$ 250.000 em uma prestigiada cerimônia de premiação realizada em Bengaluru, na Índia.

Nurse Maria Victoria Juan from Philippines – Winner of Aster Guardians Global Nursing Award 2024 (Photo: AETOSWire)

Lançado em 2021, o Aster Guardians Global Nursing Award reconhece o papel fundamental dos enfermeiros na área da saúde. Este ano, mais de 78.000 inscrições foram recebidas de 202 países, marcando um aumento de 50% em relação a 2023. O Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, enviou uma mensagem especial elogiando os finalistas e reconhecendo os esforços da Aster DM Healthcare em destacar a importância dos enfermeiros.

A enfermeira Maria disse:“Como enfermeira militar das Filipinas, minha trajetória tem sido definida por um compromisso inabalável com o serviço – seja cuidando em zonas de combate, áreas atingidas por desastres ou comunidades carentes, além de defender causas em todas as plataformas para gerar mudanças positivas. Este reconhecimento reflete não apenas meus esforços, mas também a coragem e a honra dos soldados com quem tenho orgulho de servir lado a lado e a resiliência do povo filipino, que me inspira diariamente.

“Ele é também uma homenagem às enfermeiras que represento – indivíduos incansáveis, altruístas e extremamente corajosos, tanto no setor militar quanto no civil, que se colocam em risco para salvar vidas e proteger os outros”.

O Dr. Azad Moopen, fundador e presidente da Aster DM Healthcare, afirmou: “Maria exemplifica a excelência na enfermagem e é uma inspiração para a comunidade global de saúde. As enfermeiras são a espinha dorsal da assistência médica, oferecendo cuidado com compaixão e desempenhando um papel fundamental no sistema. O Aster Guardians Global Nursing Awards homenageia esses heróis e heroínas anônimos e suas contribuições inestimáveis”.

Alisha Moopen, diretora-executiva e CEO do Grupo Aster DM Healthcare, acrescentou: “Maria Juan personifica a coragem, a habilidade e a compaixão que elevam os padrões da assistência médica. Por meio desta plataforma, buscamos trazeràtona suas histórias notáveis”.

Sobre a Aster DM Healthcare:

Fundada em 1987 pelo Dr. Azad Moopen, a Aster DM Healthcare é uma provedora líder de serviços de saúde integrados, com forte presença em sete países. A Aster está comprometida com a visão de fornecer serviços de saúde acessíveis e de alta qualidade, desde os serviços primários até os quaternários, com a promessa de “Nós cuidaremos bem de você”.

