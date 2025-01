Projeto arquitetônico pode baixar custos e valorizar imóveis

A arquitetura é apontada como um fator que pode contribuir para a otimização de custos e valorização de imóveis, sendo mencionada como um elemento capaz de transformar projetos em investimentos com potencial de retorno. A integração de design funcional, práticas sustentáveis e aproveitamento inteligente de espaços é frequentemente associada ao aumento do valor patrimonial e à redução de gastos durante a obra

De acordo com Débora Grobe, fundadora do escritório de arquitetura Suna, um projeto arquitetônico bem elaborado pode prevenir desperdícios e reduzir retrabalhos ao longo da construção. “Um projeto arquitetônico eficiente não apenas transforma espaços, mas também promove economia. A escolha correta de materiais, o aproveitamento inteligente de cada metro quadrado e o planejamento estratégico reduzem desperdícios e retrabalhos”, explica Grobe.

A valorização de um imóvel através da arquitetura ocorre pela funcionalidade e pelo apelo estético dos ambientes. Espaços planejados, com boa iluminação natural e ventilação adequada, tornam-se mais atrativos para o mercado imobiliário. Além disso, soluções sustentáveis são cada vez mais procuradas por compradores, agregando valor ao imóvel. “Ambientes bem projetados com boa iluminação natural, ventilação cruzada e acabamentos duradouros têm um impacto positivo direto na valorização de imóveis”, afirma Grobe.

De acordo com Grobe, a ausência de um projeto arquitetônico é um fator que pode resultar em custos mais elevados durante a construção. "Há relatos de que, em obras sem acompanhamento de um arquiteto, ocorrem erros como fundações superdimensionadas e estruturas desnecessárias, o que, segundo algumas análises, pode aumentar os custos em até 30%", explica.

Por outro lado, um projeto desenvolvido por um arquiteto no Rio de Janeiro ou em qualquer outra região evita esses contratempos. A análise do terreno, das condições climáticas e das necessidades do cliente é considerada uma prática que pode contribuir para uma execução mais eficiente da obra, com potencial para reduzir desperdícios de materiais.

A contratação de um escritório de arquitetura também é apontada como fundamental para assegurar a integração entre as equipes envolvidas na construção. A coordenação eficiente das etapas do projeto evita atrasos e proporciona agilidade na execução. Além disso, a presença de um arquiteto desde o início garante que todas as soluções estejam alinhadas com o orçamento estabelecido.

Para Débora Grobe, a contratação de um escritório de arquitetura é um meio de facilitar a integração das equipes envolvidas e coordenar as etapas do projeto, ajudando a evitar atrasos e a manter a execução alinhada ao orçamento estabelecido.

“Escolher materiais corretos, planejar a execução e integrar todas as etapas da construção são passos que economizam não apenas dinheiro, mas também tempo. Isso é especialmente importante quando pensamos em projetos residenciais ou comerciais, onde cada decisão pode gerar impacto significativo no orçamento”, explica Grobe.

Outro ponto de destaque é a sustentabilidade integrada aos projetos arquitetônicos. O uso consciente de recursos, a escolha de materiais duradouros e a implementação de soluções ecológicas são aspectos valorizados em um mercado cada vez mais atento às práticas ambientais. Esses fatores não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também diminuem os custos operacionais do imóvel a longo prazo.

Investir em um projeto arquitetônico é visto por especialistas como uma estratégia que vai além da estética, impactando diretamente a rentabilidade do imóvel. “A arquitetura é um investimento, não um custo. Um bom projeto pode reduzir significativamente os gastos durante a construção e ainda agregar valor ao imóvel finalizado. É uma forma de garantir eficiência, beleza e durabilidade em um único pacote”, conclui Grobe.

