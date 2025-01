A Userful Corporation, líder mundial em visualização de dados de missão crítica, revela suas últimas inovações para a plataforma Infinity da Userful. Concebidos para capacitar empresas em transformação digital, estes avanços destacam o compromisso da Userful em redefinir fluxos de trabalho de cooperação e tomada de decisõesna empresa e mudar o futuro da visualização de dados interconectados. Estas aprimoramentos revolucionários levaram a CIO Review a pré-selecionar a plataforma Infinity da Userful como uma plataforma líder em visualização de dados de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250107414913/pt/

Userful’s Decisions application drives multi-source video walls, enabling real-time visualization of critical operations center data by seamlessly connecting diverse data sources to intelligent displays. (Photo: Business Wire)

A plataforma Infinity da Userful é um conjunto abrangente de ferramentas de visualização de dados interconectados para operações centralizadas e distribuídas. Através de uma única plataforma e licença exclusiva, os usuários obtêm acesso a oito (8) aplicativos diferentes para modernizar operações do local de trabalho. Enquanto algumas empresas empregam apenas um destes aplicativos, diversos aplicativos podem ser utilizados ??em conjunto para criar um fluxo de trabalho com curadoria.

O principal fluxo de trabalho para cooperação e tomada de decisões no local de trabalho é o fluxo de trabalho Quad-Play da Userful para salas de controle, ideal para NOC, SOC, EOC e operações centralizadas ADT. As inovações revolucionárias incluem:

Muros de vídeo do centro de comando: O aplicativo Decisions da Userful acelerou para um processamento 1,5x mais rápido com tecnologia NVIDIA Blackwell, tornando o Infinity o mecanismo de visualização mais rápido do mercado e dimensionado para difusão múltipla e eficiente de telas Infinity em todo o mundo (em redes de nível 3) para uma visibilidade organizacional mais ampla.

Estações de trabalho do operador: O uConduct da Userful permite que os operadores criem múltiplas visualizações interativas em tempo real em cooperação com a parede de vídeo ou telas compartilhadas, rivalizando com soluções KVM tradicionais com base em hardware ao obter latência abaixo de 100 ms no software.

Salas de guerra: O Userful Spaces agora permite registro de tela e compartilhamento de recursos corporativos nas principais plataformas de comunicação unificada para tomada de decisões urgentes (por exemplo, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex).

Notificações a funcionários: O novo aplicativo de notificações da Userful entrega mensagens oportunas e multimodais em toda a organização (isto é, comunicações visuais, de voz e baseadas em texto com funcionários, fornecedores e clientes).

Outro fluxo de trabalho líder para cooperação e tomada de decisões no local de trabalho é o fluxo de trabalho de gerenciamento de operações da Userful. Ele serve como uma plataforma única para operadores trabalhando em ambientes operacionais distribuídos, que oferecem visibilidade instantânea a uma infinidade de conteúdo de fontes de métricas de dados de diversos sites e repositórios. As inovações revolucionárias incluem:

Visualização Datametrics: O aplicativo Trends da Userful permite a visualização em tempo real de várias métricas de dados com autenticação para padrões rigorosos de segurança e privacidade empresarial. A abordagem da Userful é única, pois mantemos sessões persistentes seguras, em vez da abordagem de "macro da web" não em tempo real da maioria das empresas de sinalização digital (ou seja, capturas de tela). Novas integrações de análise profunda incluem melhorias no Microsoft Power BI, PowerPoint, ServiceNow ITSM, DOMO, Grafana e EPIC ADT.

Transmissão digital Datametrics: O novo aplicativo OpStream da Userful torna os dados operacionais em tempo real difundidos, distribuindo painéis e telas de tendências ou decisões por toda a organização pela rede segura da empresa via protocolo HLS.

Painéis de liderança: O aplicativo uControl aumentado da Userful capacita os líderes de operações a controlar a visualização de dados de múltiplas fontes em toda a organização e agora fornece um painel pessoal de desempenho operacional em muitos aplicativos e fontes monitorados por este líder.

Sinalização corporativa segura: O aplicativo Engage da Userful agora oferece sinalização corporativa segura que está 100% na rede empresarial. Nosso processador de ativos de paredes de vídeo otimiza o conteúdo para paredes de vídeo e permite a reprodução 'enviar e armazenar' sem depender da Internet e vulnerabilidades de segurança associadas.

A Userful se orgulha de ser reconhecida como concorrente para a Plataforma de Visualização de Dados de 2025 pela CIO Review. A inovação da Userful na plataforma Infinity em oito aplicativos continua diferenciando a Userful.

Descubra o anúncio completo e explore as últimas inovações e serviços para a plataforma Infinity em nosso site: Saiba mais.

Sobre a Userful

A Userful acelera a transformação digital para TI empresarial com um conjunto de aplicativos em uma única plataforma. Ao inovar na interseção de tecnologia de operações e comunicações unificadas, a Userful aprimora a cooperação e a produtividade para fluxos de trabalho essenciais e de missão crítica otimizados. Elaborada em padrões e protocolos de TI, a plataforma Infinity da Userful é gerenciada de modo central, escalável e seguro, estando preparada para o futuro. Sua arquitetura definida por software reduz o custo total de propriedade (TCO) e elimina silos operacionais. A Userful faz parcerias com empresas internacionais de liderança, impulsionando um ecossistema de tecnologia que garante integrações perfeitas e interoperabilidade de ponta a ponta. Uma empresa multinacional com sede em Austin, Texas, e Calgary, Alberta.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250107414913/pt/

Contato de mídia:

Alejandro Chirinos

Userful Corporation

alejandro.chirinos@userful.com