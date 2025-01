A Ververica, criadora do Apache Flink® e líder em streaming de dados em tempo real, anunciou hoje que sua opção de implementação Bring Your Own Cloud (BYOC – ou “traga sua própria nuvem”) para a Plataforma de dados de streaming unificada já está disponível publicamente no AWS Marketplace. Esse marco oferece às organizações a solução definitiva para equilibrar flexibilidade, eficiência e segurança em suas implementações na nuvem.

Ververica Announces Public Availability of Bring Your Own Cloud (BYOC) Deployment Option on AWS Marketplace - Enabling Ultra-High Performance and Scalable Real-Time Data Streaming Solutions on Organizations' Existing Cloud Infrastructure (Graphic: Business Wire)

Com base no compromisso da Ververica com a inovação, o BYOC oferece uma abordagem híbrida para o processamento de dados nativos da nuvem. Diferentemente dos serviços tradicionais totalmente gerenciados ou das implementações de software autogerenciadas, o BYOC permite que as organizações mantenham controle total sobre seus dados e sua pegada na nuvem, ao mesmo tempo em que aproveitam a Plataforma de dados de streaming unificada da Ververica, implementando-a em um ambiente de nuvem de confiança zero.

“As organizações enfrentam uma pressão cada vez maior para adaptar suas estratégias de nuvem a fim de atender aos requisitos operacionais, de custo e de conformidade”, disse Alex Walden, CEO da Ververica. “O BYOC oferece o melhor dos dois mundos: soberania total dos dados para os clientes e a simplicidade operacional de um serviço gerenciado. Com seus princípios de confiança zero e integração perfeita às infraestruturas existentes, o BYOC permite que as organizações assumam o controle total de seus ambientes de nuvem.”

As principais vantagens do BYOC incluem:

ao aproveitar os recursos de nuvem existentes dos clientes, o BYOC maximiza a relação custo-benefício. As organizações podem aproveitar seus acordos de preços e descontos negociados e, ao mesmo tempo, evitar custos desnecessários de rede. Segurança: o design do BYOC é baseado nos princípios de confiança zero, garantindo que o cliente mantenha a governança dos dados dentro do ambiente hospedado.

O BYOC incorpora ainda mais o valor “Disponível em qualquer lugar” da Ververica, que enfatiza a possibilidade de os clientes implementarem e escalarem aplicativos de streaming de dados em qualquer ambiente que seja mais vantajoso para eles. Ao ampliar os recursos da Plataforma de dados de streaming unificada, o BYOC equipa as organizações com as ferramentas para simplificar as operações, otimizar os custos e proteger os dados confidenciais.

Para mais informações sobre a opção de implementação BYOC da Ververica, visite a listagem do AWS Marketplace ou saiba mais no site da Ververica.

Sobre a Ververica

A Ververica, criadora original do Apache Flink®, capacita as empresas com soluções de processamento e streaming de dados de alto desempenho. Isso otimiza as operações, a eficiência do desenvolvedor e permite que os clientes resolvam casos de uso em tempo real de forma confiável e segura. A avançada plataforma de streaming de dados da Ververica, alimentada por seu mecanismo VERA nativo da nuvem, revoluciona o Apache Flink, facilitando para as organizações o aproveitamento de insights de dados em escala. Com a Ververica, os clientes podem atender a qualquer acordo de nível de serviço (SLA), aproveitando os recursos avançados de processamento e streaming de dados em tempo real ou no lakehouse. A Ververica permite que as empresas conectem, processem, governem e analisem dados em infinitos casos de uso, com opções flexíveis de implementação, incluindo ambientes de nuvem pública, nuvem privada ou no local. Saiba mais em ververica.com.

