Estética minimalista cresce no mercado dermatológico mundial

A busca por uma beleza mais natural e com menos procedimentos estéticos está em alta, cada vez mais as mulheres têm buscado um visual mais minimalista e procedimentos médicos menos invasivos. De acordo com pesquisa realizada pelo Correio Braziliense, mulheres têm trocado tratamentos agressivos por técnicas sutis, buscando realçar a aparência sem perder os traços naturais.

Em meio à crescente mudança no estilo de procura dos pacientes, é possível observar uma expansão no mercado de soluções de estética facial e corporal, com o objetivo de atender às novas demandas. Dispositivos de estética da pele, remoção de pelos, tatuagens, tratamentos para firmeza e estímulo de colágeno são exemplos de tratamentos que ganharam destaque nos últimos anos, segundo relatório 2024 do site markets and markets sobre o mercado de estética médica.

Algumas tecnologias ganharam destaque mundial no ano de 2024 e chegam ao Brasil com força total em 2025, a maior expectativa é para resultados no estímulo de colágeno, firmeza da pele, redução de linhas finas, tratamento da flacidez e qualidade da pele. Dentre os novos equipamentos estão o Emface e Coolfase, apesar dos nomes terem semelhança, as ações são diferentes e destinam-se a públicos específicos.

Ambos permitem uma ação direcionada à firmeza e sustentação da pele, porém, uma das maiores diferenças está no modo de aplicação das tecnologias e ações na pele do paciente. Enquanto o Emface combina radiofrequência sincronizada com estimulação eletromagnética de alta intensidade (HIFES™), tonificando os músculos faciais e promovendo um efeito lifting ao restaurar o tônus muscular, o Coolfase utiliza a radiofrequência monopolar combinada com a tecnologia de resfriamento direto (Direct Contact Cooling - DCC™), aquecendo as camadas mais profundas da pele para estimular colágeno e elastina, sendo mais indicado para tratamentos da pele e flacidez, além de ter sua tecnologia desenvolvida na Coreia do Sul, país conhecido pelos constantes avanços na área estética.

De acordo com a dermatologista Dra. Carolina Lins, o Coolfase chega ao Brasil com grandes expectativas por parte dos pacientes que esperavam um tratamento ágil, indolor e eficiente no combate à flacidez. Os resultados a longo prazo superam inclusive as expectativas do próprio profissional de medicina, conta a Dra. Carolina.

Atualmente, pacientes brasileiros já podem experimentar os resultados dessas duas tecnologias em clínicas dermatológicas especializadas em tratamento estético, uma delas é a Clínica Carolina Lins, localizada na capital pernambucana, Recife. É importante ressaltar que todo tratamento estético deve ser acompanhado por um profissional médico dermatologista de confiança.



