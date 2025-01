Pesquisa: empresas vão ampliar investimentos em PR em 2025

A recente pesquisa Radar Abracom 2024, realizada pela Associação Brasileira das Agências de Comunicação, revela tendências sobre o mercado de PR no Brasil. O levantamento aponta que 39% das empresas pretendem aumentar seus orçamentos para ações de PR no próximo ano, evidenciando um crescimento na percepção de valor dos serviços prestados pelas agências. Se for levado em conta que 52% dos entrevistados pretendem manter o investimento em PR por mais um ano, constata-se um cenário positivo tanto para as empresas quanto para as agências. Este movimento é sustentado por um índice de satisfação que subiu de 70% para 75% em relação à última edição da pesquisa, realizada em 2022.

Entre os fatores que impulsionaram o aumento da satisfação estão o maior entendimento do negócio por parte das agências, a entrega de resultados concretos e a senioridade das equipes envolvidas nos projetos. Esses critérios refletem uma maturidade crescente no setor, que, segundo os respondentes, deve valorizar ainda mais a capacidade criativa e técnica em propostas para 2025, superando o tradicional critério de custo-benefício. Além disso, mais de 50% das empresas indicaram a assessoria de imprensa e a produção de conteúdo multiplataforma como prioridades de investimento para o próximo ano.

“Avaliando os pontos positivos e negativos reportados pelos profissionais sobre as agências, percebe-se que as equipes são a chave de sucesso com os clientes. Sabemos que a eficiência na gestão de custos faz parte da realidade de todos. Mas entendemos também que é fundamental que as demandas apontadas na pesquisa, como a senioridade das equipes, estejam refletidas também na relação comercial com as agências, de forma a viabilizar a manutenção das iniciativas de inovação e capacitação de pessoas. No final, esse investimento retorna para os clientes na forma de soluções mais assertivas”, afirma Carina Almeida, diretora de Dados e Parâmetros da Abracom e responsável pela pesquisa.

Expectativas para 2025



As contratações de agências no próximo ano também devem seguir um rigor técnico maior. A pesquisa revela que, nas concorrências, a capacidade criativa e técnica apresentada nas propostas aparece empatada com o custo-benefício como principais critérios de escolha.

Para o sócio e COO da Apex Comunicação, Thiago Almada, "a pesquisa indica que as ações de PR têm ganhado um caráter mais estratégico e próximo do negócio principal dentro do rol de iniciativas de comunicação das empresas. É a hora das agências de PR reforçarem o investimento em tecnologia e inteligência para atender a essa necessidade que o mercado aponta", avalia.

Um caso que ilustra a importância das iniciativas de PR para as empresas é a adoção de ações de assessoria de imprensa por negócios digitais. O influenciador fitness Aurélio Alfieri, com 2,8 milhões de assinantes no Youtube, encontrou na aproximação com canais da grande mídia o impulso que o seu canal precisava para ampliar seu nicho. "Por mais engajamento e resultados comerciais que as campanhas pagas oferecem, existe uma autoridade e um ganho de imagem que só o trabalho com a imprensa pode dar. É um salto qualitativo que permite ganhos maiores no futuro", avaliou Alfieri.

Para Leonardo Fagundes, sócio da Apex Comunicação, o levantamento indica que “as ações de PR têm se provado uma das mais efetivas dentre as várias iniciativas de comunicação de uma marca", atesta.

A pesquisa Radar Abracom 2024 foi realizada pela empresa de pesquisa SOMAR no segundo semestre de 2024 com 124 líderes ou gestores de negócios do Brasil.





Para mais informações, basta acessar:

Link da pesquisa: https://abracom.org.br/wp-content/uploads/2024/12/Clique-aqui-e-confira-o-extrato-da-pesquisa.pdf



Case do influencer Aurélio Alfieri: https://apexcomunicacao.com.br/case/aurelio-alfieri/





Website: https://apexcomunicacao.com.br/empresas-planejam-ampliar-investimentos-em-pr-em-2025-aponta-pesquisa-abracom/