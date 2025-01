Tecnologias que agilizam inspeções sem contato físico

A VMI Security, especializada no desenvolvimento de tecnologias de inspeção por raios-X, atua no mercado global com soluções voltadas para segurança e defesa. Seus sistemas de inspeção permitem a visualização ATRAVÉS de objetos, pessoas, veículos e cargas, com aplicações em aeroportos, portos, presídios, prédios públicos, bancos e outros locais estratégicos.



A tecnologia da empresa permite a detecção automática de ameaças sem contato físico, com rapidez e precisão. Seus scanners oferecem imagens em alta resolução, similares às utilizadas em diagnósticos médicos, garantindo a identificação de itens proibidos em locais de alto fluxo, como aeroportos e fronteiras.



Com atuação em mais de 100 países, a VMI fabrica scanners para inspeção de pessoas, pequenos e médios volumes como bagagens e pallets, assim como grandes volumes, caminhões e containers. Suas soluções permitem a identificação de itens como explosivos, armas, drogas e metais, assegurando o controle dA segurança sem interromper as operações.



“Nossa proposta é oferecer soluções de inspeção que permitam a identificação de ameaças e ilícitos de maneira eficiente. A tecnologia da VMI é projetada para garantir o fluxo contínuo sem intervenção manual, algo essencial em ambientes como aeroportos e portos”, explica Jonatas Leite, diretor executivo da VMI Security.



A empresa também oferece suporte técnico com prazos reduzidos de atendimento e equipe presente em todo o Brasil, garantindo o funcionamento dos equipamentos.

Sobre a VMI Security

Com sede em Minas Gerais, ela desenvolve e fabrica sistemas de raios-X avançados, com aplicações nas áreas de segurança, DEFESA, medicina e automação. Mais de 50% da sua produção é exportada, levando inovação brasileira a diversas partes do mundo. Também é um grande fornecedor de equipamentos de inspeção de carga e contêiner do Brasil, no atendimento a COANA 76.

Website: https://vmisecurity.com/pt-br/