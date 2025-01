Consórcio: grupos aplicam golpes e fazem vítimas pelo Brasil

Investigações da Polícia Civil contra grupos que aplicam golpes na venda de consórcios em estados como Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso foram notícia em diferentes veículos de imprensa no país em 2024.

A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) publicou, em maio, informações em seu site oficial para esclarecer sobre a prática criminosa e orientar consumidores a se protegerem. No texto, a ABAC citou pelo menos quatro tipos de fraudes mais frequentes.

Fábio Marques, sócio da Consórcio Fast, conta que a empresa é muitas vezes procurada por clientes que relatam terem sido enganados por algum vendedor de consórcio. “Muitos compram a cota com a promessa de que seria sorteada após o pagamento de pouquíssimas parcelas”.

Um dos golpes enumerados pela ABAC é justamente o da data da contemplação garantida. Segundo a entidade, o consórcio dá acesso ao crédito por meio de contemplação, sorteio ou lance e em nenhum dos casos é possível garantir quando isso acontecerá.

“Não é possível saber qual número será sorteado ou quais valores de lance serão ofertados pelos participantes naquela assembleia”, diz o texto. A ABAC orienta, ainda, que o consorciado se certifique de que tudo o que for acordado com o vendedor conste no contrato.

Regras e características das negociações de consórcios

Marques esclarece alguns aspectos pertinentes a diferentes possibilidades de compras de consórcio. “Consórcio de grupo novo é para quem não tem pressa em ser contemplado, para quem se planeja e quer adquirir um bem no médio ou longo prazo. Justamente por isso, o valor desembolsado no curto prazo não é elevado”.

O sócio da Consórcio Fast explica que no caso de consórcios de grupo em andamento existe a possibilidade de avaliar o resultado das assembleias e estimar o valor necessário para a contemplação. Por isso, é possível considerar a aquisição do bem no curto ou médio prazo.

“Em ambos os casos é importante verificar as taxas cobradas pelas administradoras. É comum encontrar grandes variações, entre 7,5% e 30%, mas o mais comum são taxas de aproximadamente 15% em consórcios de automóvel e 20% em consórcios de imóvel”, relata Marques.

Segundo o especialista, no caso da compra do consórcio contemplado existe a possibilidade da aquisição do bem de imediato. Marques destaca a importância de se certificar de que está adquirindo o consórcio de uma pessoa ou empresa de confiança.

“Não recomendo, no entanto, adquirir essas cotas de pessoas desconhecidas, através de marketplaces não especializados no produto. Muitas vezes essas pessoas oferecem algo que nem mesmo possuem, buscam nesse caso um recebimento antecipado e sem oferecer nenhum tipo de garantia”, alerta.

Sobre o golpe das falsas cotas contempladas, a ABAC é enfática ao indicar que a segurança na compra está em confirmar a legitimidade da mesma nos canais oficiais da administradora do consórcio. A organização orienta que interessados desconfiem de transações sem intermédio de uma administradora de consórcios, o que é obrigatório.

“Geralmente, a pessoa que está aplicando o golpe terá dificuldade em comprovar o direito sobre aquele consórcio, ou apresentará documentos falsos e irá pressionar para receber o dinheiro. O mais seguro é não comprar consórcio de um terceiro sem conhecer ou ter referência. Busque sempre a ajuda de uma empresa especializada, com atendimento humano, e também consulte as referências sobre a empresa”, enfatiza Marques.

